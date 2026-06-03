Niega Gobierno de Tamaulipas que EU haya retirado visa al Gobernador Américo Villarreal

El Coordinador de Comunicación Social del gobierno de Tamaulipas, Gerardo Algarín, calificó como falsa la publicación de Los Angeles Times, que afirma que Estados Unidos revocó la visa al mandatario tamaulipeco

Por. Perla Reséndez

Expreso

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Gobierno de Tamaulipas rechazó la información publicada en el diario Los Ángeles Times en la que se afirma que al Gobernador Américo Villarreal Anaya le fue retirada su visa estadounidense.

Fue el Coordinador de Comunicación Social, Gerardo Algarín, quien fijó la postura del Gobierno estatal a través de su cuenta de X, y negar la información del medio.

“Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por @latimes sobre el Gobernador Américo Villarreal Anaya”.

El funcionario calificó la información como falsa y carente de pruebas, “son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respaldó. No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado”.

Agregó que se trata de especulaciones carentes de hechos, difundidas sin sustentos probatorios, afectando la imagen del mandatario. “Nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos. La verdad se demuestra con evidencia; las insinuaciones jamás sustituyen a las pruebas”.

De acuerdo con la información del periodista Steve Fisher en el diario norteamericano, Estados Unidos habría revocado la visa a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

Según informa, el ingreso a Estados Unidos de ambos mandatarios de Morena se da con un permiso reservado para quienes cooperan con las autoridades norteamericanas.

Sobre el tema, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a pregunta de una reportera, dijo que los gobernadores tendrían que aclarar los señalamientos.

“Salió una nota en Los Angeles Times de dos gobernadores, entiendo que ellos tienen que aclarar, antier, ayer lo dije, ¿qué intención de quitar la visa y además hacerlo público?”, señaló.

La mandataria federal dijo que en este tipo de información se observa una tendencia para difundir rumores, “así luego se actúa por algunos sectores para decirle a los mexicanos, aguas te van a quitar la visa, hay que estar tranquilos”.

Y agregó, “cuando uno está tranquilo con sus convicciones y con la certeza de lo que está haciendo y la garantía de que estamos actuando por el pueblo de méxico y de la nación pueden venir estas cosas, pero ¿cuál es el interés?, cuál?», cuestionó.