Pagará CLCR este año deuda histórica de Nuevo Laredo

Al aprobar el Cabildo la Segunda Modificación Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2026 , el Gobierno Municipal proyecta liquidar anticipadamente la totalidad de su deuda pública y concluir el año con cero pasivos

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Nuevo Laredo se convirtió en un referente estatal de disciplina financiera y manejo responsable de los recursos públicos; con la aprobación de la Segunda Modificación Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2026 por parte del Cabildo, el Gobierno Municipal proyecta liquidar anticipadamente la totalidad de su deuda pública y concluir el año con cero pasivos, un hecho sin precedente en la historia reciente de Tamaulipas y lo coloca como el único municipio en la entidad sin deuda.

La decisión de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas y su cabildo, permitirá saldar los 293 millones de pesos que aún permanecen como saldo de la deuda heredada por administraciones anteriores, consolidando un proceso de saneamiento financiero iniciado en octubre de 2021.

“Esta modificación presupuestal tiene un objetivo muy claro: avanzar hacia la meta histórica y sin precedentes de liquidar anticipadamente la totalidad de la deuda pública municipal, para terminar este 2026 con cero deuda para Nuevo Laredo”, afirmó la presidenta municipal.

Explicó que cuando comenzó su primera gestión al frente del Gobierno Municipal, Nuevo Laredo arrastraba una deuda superior a los 580 millones de pesos, integrada por créditos contratados durante distintas administraciones y que comprometían recursos públicos desde hace más de dos décadas.

La estrategia implementada por la presidenta Carmen Lilia Canturosas demuestra que es posible administrar con responsabilidad, pagar compromisos heredados y, al mismo tiempo, seguir invirtiendo en el bienestar de las familias. Lejos de recurrir a nuevos endeudamientos, la administración optó por fortalecer la recaudación, optimizar el gasto y ejercer cada peso con disciplina financiera.

La presidenta municipal explicó que la decisión de liquidar la totalidad de la deuda municipal se enmarca en los principios de honestidad, transparencia y responsabilidad financiera que promueven los gobiernos de la Cuarta Transformación encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Bajo la visión de que los recursos públicos deben regresar al pueblo convertidos en beneficios tangibles, alcanzar la meta de deuda cero permitirá generar importantes ahorros en el pago de intereses y liberar recursos que podrán destinarse íntegramente a más obra pública, infraestructura urbana, educación, salud, cultura y programas sociales.

“Al sanear nuestras finanzas, estamos pensando no solo en el presente, sino en no dejar cargas a las futuras administraciones y en garantizar oportunidades para las futuras generaciones de neolaredenses”, expresó Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Los resultados respaldan esta política financiera. A la fecha, la deuda municipal se ha reducido a 293 millones de pesos, después de cubrir amortizaciones por más de 365 millones de pesos durante las administraciones encabezadas por la alcaldesa.

Como parte de este proceso, en octubre de 2024 se liquidó en su totalidad un crédito contratado con BANOBRAS desde el año 2000, una deuda que permaneció vigente durante casi 25 años. Posteriormente, en 2025, también se realizó la liquidación anticipada de otro financiamiento adquirido desde hace 18 años.

“Para Nuevo Laredo, la posibilidad de cerrar el 2026 sin deuda pública representa mucho más que un logro contable. Significa dejar atrás las cargas heredadas del pasado, construir un municipio con mayor capacidad de inversión y sentar las bases de un futuro más sólido para las próximas generaciones” señaló Carmen Lilia Canturosas.

Con estos hechos, Carmen Lilia Canturosas consolida una administración que ha hecho de las finanzas sanas una herramienta de transformación social, demostrando que cuando se gobierna con honestidad, transparencia y responsabilidad, los recursos alcanzan para pagar las deudas del pasado, atender las necesidades del presente y construir el futuro que merece la ciudadanía.