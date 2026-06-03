Premian a 18 estudiantes destacados en certamen de oratoria y declamación infantil

La directora de Educación del Ayuntamiento de Tampico, Alejandra Sánchez Sánchez, expresó que los participantes no sólo sobresalen por su desempeño académico, sino también por desarrollar habilidades que fortalecen su formación personal y social

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Autoridades municipales de Tampico entregaron este miércoles reconocimientos y estímulos económicos a 18 estudiantes de nivel primaria que obtuvieron los primeros lugares en el XL Certamen de Oratoria y Declamación Infantil, realizado en el marco de las Fiestas de Abril.

Durante la ceremonia en la Sala de Cabildo, la directora de Educación del Ayuntamiento de Tampico, Alejandra Sánchez Sánchez, expresó que los participantes no sólo sobresalen por su desempeño académico, sino también por desarrollar habilidades que fortalecen su formación personal y social.

“Niños con una autoestima alta que dominan a un público, no sólo son brillantes en lo académico sino tienen el don de la palabra y que es producto de ese trabajo que realizan los maestros asesores”

La funcionaria señaló que a través de los discursos de oratoria los estudiantes reflejan su compromiso con Tampico, mientras que en la declamación promueven valores que fortalecen su desarrollo integral.

Por su parte, Rafael Ocejo Castillo, jefe de la Oficina de Presidencia y representante de la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, recordó que en esta edición participaron 48 alumnos de distintas escuelas primarias de la ciudad, de los cuales 18 fueron reconocidos por obtener los primeros lugares en las diferentes categorías.

Reconoció además el respaldo de madres y padres de familia, docentes asesores e instituciones educativas, factores que consideró fundamentales para el éxito del certamen.

“Hoy celebramos mucho más que una competencia, celebramos el talento, la creatividad, la sensibilidad y la valentía de cada uno de ustedes, alumnos y alumnas de nivel primaria que se atrevieron a subir a un escenario para expresar sus ideas, sentimientos y valores a través de la palabra. Quiero felicitar de manera muy especial a los 48 participantes de las diferentes escuelas primarias de Tampico quienes demostraron disciplina, preparación y amor por la expresión artística”

Ocejo Castillo dijo que la administración municipal mantiene su compromiso con la educación al considerarla una inversión para el futuro de la ciudad y de las nuevas generaciones.

Además de reconocer a los estudiantes ganadores, las autoridades entregaron constancias y estímulos económicos a los docentes asesores que obtuvieron primeros lugares en cada categoría, así como a las instituciones educativas participantes.

Sánchez Sánchez agradeció el respaldo de la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya a las actividades educativas que permiten fortalecer competencias y descubrir nuevos talentos en las escuelas del municipio.

Entre los ganadores de la Categoría A de Oratoria, el primer lugar fue para Joel Josafat García Martínez, alumno del Colegio Pablo María Guzmán, asesorado por Yoko Fabiola Gutiérrez Cruz; el segundo lugar correspondió a Caín David Robles Rojas y el tercero a Ángel Aníbal Quintos Mascareñas.

Al evento asistieron madres y padres de familia, docentes, directivos escolares e integrantes del Cabildo de Tampico.