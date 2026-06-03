Presidenta descarta encuentro con la CNTE; pide mantener el diálogo institucional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó reunirse con el magisterio disidente aunque señaló que el diálogo se mantiene con las Secretarías de Gobernación y Educación Pública

Tras los hechos violentos de la CNTE, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó reunirse con el magisterio disidente aunque señaló que el diálogo se mantiene con las Secretarías de Gobernación y Educación Pública. En la conferencia en Palacio Nacional, dijo que tras el vandalismo se quiere “que caigamos en la provocación. de una represión”.

“No vamos a caer en la provocación”, advirtió.

La titular del Ejecutivo Federal expresó: “Considero en este momento, pues que no es pertinente esta reunión. ¿Por qué? Pues porque está el secretario de Educación y la secretaria de Gobernación que tienen todo, es decir, no va a cambiar nada si se reúnen conmigo. Nada”.

Trabajan para cumplir demandas del magisterio

Afirmó que esta trabajando para cumplir las demandas del magisterio disidente, pero también tienen un límite con el tema, presupuestal.

“Hemos estado trabajando, por ejemplo, en nuevos esquemas para Pensiónissste, que sean más que se acerquen más al régimen de pensiones anterior y esté el fondo de pensiones para el bienestar que mejora el retiro de los profesores. Entonces se ha estado trabajando en muchos temas. El año pasado abrimos el mecanismo para que lo que más les afectaba de la forma de evaluación de los profesores era la movilidad de una escuela a otra. Y eso pues prácticamente desapareció”, indicó.

Aclaró que su gobierno no caerá en la provocación de reprimir protestas

“Yo pienso que es una provocación de quién llega con la cara cubierta, porque muy distinto las manifestaciones de los maestros de la CNTE de hace muchos años a las que estamos viviendo ahora en donde pues deciden actuar con palos, con romper vidrios, en fin. Entonces se juntan. Los extremos, ¿no? La ultraderecha con la supuesta ultraizquierda. En realidad pues yo lo veo de una manera distinta. Hay demandas legítimas y también hay la posibilidad de cumplir todas o no porque a lo mejor no se puede, pero el diálogo siempre está abierto, siempre está abierto”, aseguró.

Sheinbaum alista llamada con Trump

Si es necesario, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo va a buscar una llamada con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. En un panorama complejo en la relación de ambas naciones, la mandataria reiteró que no quieren conflicto, después de que pidiera al Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, no meterse en temas internos del país.

“Están en comunicación permanente (el Canciller Roberto Velasco y el Embajador), nosotros queremos conflicto, no es nuestra intención, pero nosotros tenemos que ser muy claros cuando vemos que hay otras intenciones.

“He hablado como 20 veces con el presidente Trump, y si es necesario, vamos a buscar la llamada, siempre, vamos a buscar siempre el mejor mecanismo de la diplomacia para buscar acuerdos y no haya asuntos que ni les afecten a ellos ni a nosotros, pero sí tenemos que poner los puntos sobre las ies”, aseguró en la Mañanera de este.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO