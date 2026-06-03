Pronostican lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible granizo en Tamaulipas

El Servicio Meteorológico Nacional también advirtió que 11 entidades seguirán siendo afectadas por una onda de calor

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que durante este miércoles 3 de junio prevalecerán las lluvias en al menos 26 estados de la República Mexicana y se precisó que dichas precipitaciones podrían estar acompañadas por caída de granizo y tormentas eléctricas, además, una onda de calor seguirá causando estragos en al menos 11 entidades, por lo que si quieres saber cómo será el clima en tu región en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

De acuerdo con lo que se indica en el pronóstico meteorológico general, durante este miércoles 3 de junio una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se extenderá sobre el oriente y sureste de México, en interacción con inestabilidad atmosférica y con la onda tropical número 4 que se desplazará sobre el sureste del país, generarán lluvias puntuales intensas en Chiapas (centro y sur), Oaxaca (norte, centro y sur), Veracruz (centro) y Puebla (centro, este y sur); puntuales muy fuertes en Tabasco (sur); y puntuales fuertes en Campeche (suroeste) y Yucatán (norte); y lluvias con intervalos de chubascos en Quintana Roo, acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, además de posible caída de granizo.

Por su parte, una circulación ciclónica, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste de México, e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias puntuales intensas en Coahuila (oeste y noroeste) y Jalisco (sur); puntuales muy fuertes en Colima (norte), Michoacán (noreste, oeste y suroeste), Guanajuato (noroeste y sur), San Luis Potosí (oeste), Aguascalientes, Zacatecas (este y sur) y Chihuahua (este y noreste); y puntuales fuertes en Nayarit (este) y Durango (noreste, este y sur), acompañadas con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos; además se pronostican lluvias aisladas en zonas de Sinaloa.

Un canal de baja presión en el noreste de México y la Mesa Central, en interacción con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero (norte y noroeste), Morelos (norte y sur) y Estado de México (suroeste); puntuales fuertes en Tlaxcala, Ciudad de México, Querétaro (sur), Tamaulipas (suroeste) y Nuevo León (sur); así como intervalos de chubascos en Hidalgo. Dichas lluvias se acompañarán con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento, y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Para finalizar, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, continuarán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (sur), Sinaloa (norte, centro y sur), Coahuila (suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (noreste y este), Michoacán (suroeste), Guerrero (centro y sureste), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro), finalizando a partir de hoy en Morelos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO