Proyecto Génesis fortalece reservas de agua y previene nueva crisis hídrica en el sur de Tamaulipas

La estrategia surgió tras la severa sequía que afectó a la región durante 2024 y contempla acciones permanentes de dragado en el sistema lagunario

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

El Proyecto Génesis, impulsado por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya en coordinación con los gobiernos federal y municipal, así como con la Iniciativa Privada, busca fortalecer los vasos lacustres de la zona sur de Tamaulipas para garantizar el abastecimiento de agua y evitar una nueva crisis hídrica, informó Juan Manuel Pizaña Martínez, presidente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en el cabildo de Tampico.

El regidor recordó que la estrategia surgió tras la severa sequía que afectó a la región durante 2024 y contempla acciones permanentes de dragado en el sistema lagunario.

“A raíz de la crisis hídrica que se vivió, el compañero gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya presentó un proyecto que se llama Génesis, el cual se implementa de la mano del gobierno federal, estatal y la Iniciativa Privada que viene a reforzar el tema de nuestros vasos lacustres”

Dijo que actualmente los niveles de almacenamiento en las lagunas son favorables gracias a las lluvias registradas y a los trabajos realizados para incrementar la capacidad de captación de agua.

“Hoy tenemos niveles históricos en cuanto a cómo los vivimos en aquel entonces, negativos a favor; no se ha dejado de dragar lagunas para tratar de aumentar la capacidad de agua existente en nuestros cuerpos acuáticos”

Pizaña Martínez explicó que además de las acciones para garantizar el suministro de agua, se trabaja de manera coordinada con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada (Comapa Sur) para atender y prevenir la formación de socavones derivados del deterioro de la infraestructura hidráulica.

Indicó que anteriormente se registraban entre cuatro y ocho socavones al año; sin embargo, después de la crisis hídrica se han detectado alrededor de 300 puntos de riesgo que han requerido intervención para evitar afectaciones a la población.

“No podemos permitir estos socavones, se llegaron a perder vidas. No va a volver a pasar, la dependencia está trabajando, el señor gobernador está muy preocupado por estas circunstancias y ocupado en atenderlas”

El edil hizo un llamado a la ciudadanía para que constate las labores que realizan de manera conjunta el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Tampico y Comapa Sur para fortalecer la infraestructura hidráulica de la región.

Asimismo, dijo que los trabajos de dragado del sistema lagunario continúan con la participación de los gobiernos estatal y municipal, así como de una empresa establecida en Altamira, con el objetivo de incrementar la capacidad de almacenamiento de agua y prevenir escenarios de desabasto en el futuro.