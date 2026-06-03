Que se pare la bola: CNTE

POLVO DEL CAMINO/ MAX ÁVILA

Por. Max Ávila

El boicot de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al mundial de fútbol va en serio. La organización radicaliza su posición ante la mejor oportunidad de alcanzar acuerdos por los que han luchado muchos años, sea que están a punto de anotar el penal de la victoria en su encuentro con el supremo gobierno. Ya sabéis que estamos a escasos días de iniciar el gran negocio de los buitres del espectáculo y por supuesto las autoridades no desean hacer el ridículo que además del desprestigio significaría la pérdida incalculable de dinero contante y sonante que es lo más importante para la FIFA.

Los inconformes iniciaron un paro indefinido que, aunque minimizado por la SEP no deja de inquietar. Y es que cuando menos la tercera parte de la república se encuentra en modo de pausa en el aspecto que requiere mayor atención. Desde luego la dimensión del problema se pierde en un escenario dominado por un balón que podría no empezar a rodar el once de junio.

Y deje que las partes en pugna parecen no entrar en razón. En el caso del gobierno este lunes la represión dejó de ser lejano “argumento” para convertirse en triste realidad. Este primer capítulo de violencia arrojó varios maestros heridos pero ningún policía lastimado por lo que podemos imaginar de que parte estuvo el uso de la fuerza. Dícese que integrantes de la CNTE pretendieron llegar al zócalo capitalino siendo rechazados de la forma acostumbrada en los tiempos del PRIAN.

La CNTE se planta en sus demandas que incluye la derogación de la ley del ISSSTE del 2007 que impuso el sistema de cuentas individuales y los mentados Afores (por las miles de mentadas que recibe cada segundo Felipe Calderón), y regresar al régimen que garantice pensiones y jubilaciones dignas; además de incremento al salario del cien por ciento; nueva reforma educativa, mayor presupuesto para solucionar la carencia de personal y mejorar la infraestructura de los planteles escolares, y por supuesto garantizar la democracia sindical. En este sentido recordéis que el SNTE y su dirigencia encabezada por Alfonso Cepeda Salas, ahora morenista como antes fue priista y panista, sigue siendo referencia e instrumento del interés oficial.

El presunto diálogo CNTE-gobierno no avanza por la incapacidad tanto de Mario Delgado Carrillo como de Rosa Icela Rodríguez, titulares respectivamente de Educación y Gobernación los cuales no aportan mayor solución. Por el contrario, enrarecen el escenario engañando con acuerdos inexistentes que agravan el problema. Es motivo para que el magisterio solicite que Doña Claudia intervenga personalmente, incluso que participe en las pláticas dando seriedad y confianza a probable negociación.

Respecto del boicot al mundial de fútbol usted dirá que en eventos de otras épocas también se vivieron conflictos graves y sin embargo México salió adelante. Está en lo cierto. Sucedió en la Olimpiada del 68 y el mundial del 70, después del Movimiento Estudiantil y la masacre en Tlatelolco. En esos tiempos las circunstancias eran diferentes por el imperio del autoritarismo y el dominio del partido único que controlaba y manejaba una población que despertaba de la pesadilla posrevolucionaria donde la inconformidad apenas acomodaba las piezas del rompecabezas del subdesarrollo.

Esta confusión permitió más tarde la aceptación como presidente de México a Luis Echeverría, principal represor de la inquietud social y todavía en el 76 a José López Portillo cual candidato único al cargo más importante de la nación. ¿Dónde habían quedado los crímenes de estado del 2 de octubre del 68 y el asalto asesino de “los halcones” el 10 de junio del 71 en el exterior de la Nacional de Maestros?.

Sea como fuere, estará de acuerdo que ahora mismo el supremo gobierno está ubicado en peligroso crucero sin decidir todavía el camino a seguir: ¿optará por volver a utilizar la fuerza contra el sector más noble y estimado de la sociedad?, ¿atenderá la exigencia de justicia que inspira la lucha histórica de la CNTE?. Falta poco para saberlo.

SUCEDE QUE

Y luego Doña Claudia terca en poner de mal humor a mister Trump. Y todo por defender a unos cuantos malos mexicas… “Mujer tas viendo la tempestad y no tincas”, dijo aquel.

Y hasta la próxima