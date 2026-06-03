¿Quién es Roxana Guzmán? La comunicadora privada de la libertad en Veracruz

La comunicadora dirige el medio digital Pulso Informativo del Sureste y había retomado su labor periodística en 2025.

El gremio periodístico en México se encuentra en alerta hoy miércoles 3 de junio de 2026 tras confirmarse el secuestro de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez en el estado de Veracruz.

La privación ilegal de la libertad ocurrió durante las primeras horas del martes 2 de junio en el municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, donde un grupo de civiles encapuchados e independientes del servicio público irrumpió con violencia en su vivienda, un suceso que quedó registrado en video y detonó un despliegue de búsqueda de las autoridades locales.

¿Quién es Roxana Guzmán Ramírez?

Roxana Berenice Guzmán Ramírez es una comunicadora veracruzana que actualmente se desempeña como directora general del medio digital de corte regional Pulso Informativo del Sureste, un proyecto local que encabeza en colaboración con el periodista Julio César González.

La trayectoria de la periodista está marcada por la violencia, pues en el año 2017 presenció el asesinato de su esposo.

Este trágico suceso la obligó a abandonar el estado en una condición de desplazamiento forzado documentada por la asociación civil Comunicación e Información de la Mujer (Cimac). Tras permanecer casi ocho años fuera de la entidad para salvaguardar su integridad, Guzmán regresó a Veracruz en 2025 para relanzar su portal de noticias en Nanchital, ganando un notable reconocimiento en la comunidad gracias a coberturas de interés ciudadano y rendición de cuentas de las administraciones locales.

¿Cómo ocurrió el secuestro de la periodista en Nanchital, Veracruz?

El ataque criminal en contra de la comunicadora se registró en su inmueble ubicado en la colonia Primero de Mayo, en la zona sureste de Veracruz. De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, los hechos se desarrollaron de la siguiente manera:

Un sujeto armado y con el rostro cubierto fracturó el cristal de la entrada principal para forzar los accesos de la vivienda.

Los agresores ingresaron de forma violenta y amagaron a los ocupantes exigiéndoles tirarse al suelo.

Los delincuentes ignoraron las advertencias de los familiares sobre la permanencia de un bebé en el sitio del crimen.

Posteriormente, consumaron el secuestro de la periodista y huyeron con rumbo desconocido.

🚨🟥 #Nacional | #Veracruz Comando armado secuestra a periodista en Veracruz; exigen su localización inmediata 👉🏼 La periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal informativo Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad por un grupo armado que… pic.twitter.com/bo5101Dwbd — Libertad-Oaxaca (@libertadoaxnews) June 3, 2026

¿Qué temas investigaba Roxana Guzmán antes de su desaparición?

Previo a su privación de la libertad, el medio dirigido por Guzmán Ramírez mantenía activas diversas investigaciones de fiscalización local y denuncias comunitarias en el ayuntamiento de Nanchital. Entre las últimas coberturas del portal destacaban:

La denuncia ciudadana referente a la comercialización de cargamentos de huevo en mal estado dentro de la demarcación.

Las demandas públicas de una familia afectada para que el Ayuntamiento solventara los gastos médicos derivados de un siniestro vial donde estuvo involucrada una camioneta oficial del municipio.

¿Cuáles son los avances en la investigación del caso?

Ante el impacto del suceso, la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos formalizó la apertura de una carpeta de investigación por el delito de privación de la libertad. Las autoridades ministeriales activaron los protocolos correspondientes mediante la intervención de fiscales, peritos y policías encargados de las diligencias de localización.

Por su parte, la diputada Bertha Ahued Malpica, presidenta de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas del Congreso local, descartó inicialmente la participación de servidores públicos en el crimen, atribuyendo el hecho a células delictivas civiles.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS