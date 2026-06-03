Rechaza gobernador Villarreal señalamientos del LA Times; los califica de falsos y sin pruebas

Apuntó que seguirá concentrado, trabajando en lo importante, “servir al pueblo de Tamaulipas”, para garantizar seguridad, bienestar, inversión, desarrollo económico, infraestructura, salud y oportunidades para las familias

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

VICTORIA, Tam.- El Gobernador Américo Villarreal Anaya, rechazó los señalamientos realizados por el diario Los Ángeles Times, las que calificó de falsos y carentes de evidencia que lo respalden.

“Resulta inadmisible que acusaciones de tal gravedad, sean publicadas y difundidas, sin exhibir una sola prueba verificable que la sustente”, como lo exige la responsabilidad periodística.

“Rechazo categóricamente, cualquier insinuación o afirmación que pretenda vincularme organizaciones criminales o con actividades al margen de la ley”, señaló el mandatario a través de un video difundido en sus redes sociales.

“No existe resolución, acusación, imputación, procedimiento judicial ni comunicación oficial de autoridad alguna en México y en los Estados Unidos que sustentes los señalamientos obtenidos de dicha publicación”.

Aseguró que las versiones difundidas en el medio, se apoyan en afirmaciones no verificadas y carentes de evidencia que las respalde, afirmando que cuenta con su vida válida.

“Cuento con mi visa estadounidense vigente, no he recibido ninguna notificación de autoridad alguna relacionada con su estatus, restricción, cancelación o procedimiento de cualquier naturaleza”.

El gobernador también aclaró que no es investigado por las autoridades estadunidenses, como se afirma en la nota del diario norteamericano.

“Tampoco he sido informado de investigación alguna en mi contra por parte de las autoridades de los Estados Unidos, jamas he ingresado a Estados Unidos utilizando un documento distinto al que legalmente me acredita para ello”.

Villarreal Anaya señaló que durante toda su vida profesional y pública se ha conducido con transparencia y apego a la ley, “ como gobernador de Tamaulipas, he actuado dentro del marco de mis responsabilidades constitucionales y con absoluto, respeto a las instituciones nacionales e internacionales”.

El gobernador tamaulipeco, llamó al medio y a cualquier otro que decida replicar la información, a acompañar los señalamientos con las pruebas correspondientes.

“En una sociedad democrática, nadie puede ser juzgado a partir de rumores, insinuaciones y narrativas construidas sin evidencia, la verdad se acredita con hechos, las acusaciones se sostienen con pruebas”.

Apuntó que seguirá concentrado, trabajando en lo importante, “servir al pueblo de Tamaulipas”, para garantizar seguridad, bienestar, inversión, desarrollo económico, infraestructura, salud y oportunidades para las familias.

“Nuestra prioridad seguirá siendo gobernar con responsabilidad, dar resultados y responder con trabajo a la confianza que el pueblo depositó en nosotros”, señalando que más allá de laespeculación, “lo que permanece son los hechos, los resultados y la confianza de la ciudadanía”.

“Esa ha sido mi conducta pública, y esa seguirá siendo la ruta de este gobierno, actuar con transparencia, con responsabilidad y siempre de cara al pueblo”, finalizó.