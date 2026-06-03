Rechazan pago de deuda a EU con agua de Tamaulipas

Advierten productores que embalses como la Presa Marte R. Gómez, registra una reducción de 234 millones de m³, por lo que se está priorizando el riego agrícola; descartan envíos de agua al vecino país

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Productores agrícolas del norte de Tamaulipas rechazaron que estén realizando extracciones de agua de la presa Marte R. Gómez para cumplir con los compromisos de México establecidos en el Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos.

Marco Antonio Garza Acosta, representante de los módulos de riego del Distrito 026 Bajo Río San Juan, aseguró que todo el volumen que actualmente se libera del embalse tiene como destino exclusivo el riego agrícola de la región.

“No hay pago de agua para Estados Unidos; toda el agua que está saliendo de la Marte es para uso agrícola del Distrito 026”, afirmó.

La declaración busca disipar las dudas que surgieron entre productores durante los primeros meses del año, cuando se registró un incremento significativo en los desfogues de la presa y se intensificó la discusión nacional sobre el cumplimiento de los compromisos hídricos entre México y Estados Unidos.

Durante el primer trimestre de 2026, organizaciones agrícolas expresaron preocupación por la posibilidad de que aguas de presas no contempladas originalmente en el tratado estuvieran siendo utilizadas para reducir el déficit que México mantenía en las entregas del Río Bravo.

Entre las fuentes señaladas se encontraba la cuenca del Río San Juan, donde se localiza la presa Marte R. Gómez.

La inquietud aumentó en abril, cuando reportes oficiales mostraron un incremento superior al 800 por ciento en las extracciones del embalse. En ese periodo, los desfogues pasaron de aproximadamente 4 mil litros por segundo a más de 37 mil litros por segundo.

Ante ello, productores cuestionaron el destino final del agua liberada y solicitaron mayor transparencia por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al considerar que los volúmenes extraídos parecían superiores a los requeridos para las superficies agrícolas autorizadas.

Sin embargo, Garza Acosta sostuvo que los compromisos de entrega correspondientes a este año ya fueron atendidos y que las extracciones actuales responden únicamente a las necesidades del ciclo agrícola en el Distrito de Riego 026.

“El agua que está saliendo de la presa se utiliza exclusivamente para las actividades productivas de la región”, reiteró.

El dirigente consideró que la aclaración es importante debido a que el manejo del recurso hídrico continúa siendo uno de los temas más sensibles para los productores del norte de Tamaulipas, especialmente ante los efectos de la sequía y la incertidumbre sobre la disponibilidad futura del agua.

La presa perdió 234 millones de metros cúbicos en seis meses

Aunque los productores descartan que las extracciones estén relacionadas con el pago de agua a Estados Unidos, los registros oficiales muestran una disminución considerable en el almacenamiento de la presa Marte R. Gómez durante los últimos seis meses.

De acuerdo con reportes de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT), elaborados con datos de la Comisión Nacional del Agua, el embalse almacenaba 698.5 millones de metros cúbicos el 9 de diciembre de 2025, equivalente al 88.7 por ciento de su capacidad.

Para el 2 de junio de 2026, el volumen se redujo a 464.5 millones de metros cúbicos, lo que representa un nivel de llenado del 59 por ciento.

En términos absolutos, la presa perdió 234 millones de metros cúbicos de agua en apenas seis meses, además de registrar una disminución de 29.7 puntos porcentuales en su nivel de almacenamiento.

Pese a esta reducción, la Marte R. Gómez continúa ubicándose entre los embalses con mejores niveles de captación en Tamaulipas.