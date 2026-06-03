Restringen accesos a la reelección

ENROQUE/ JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

POR. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Independientemente de lo que establece la reforma electoral recientemente aprobada por el Congreso de Tamaulipas, las candidaturas a puestos de elección popular del 2027, sean de reelección o nuevos cargos, tendrán que pasar rigurosos filtros para acceder a las futuras posiciones gubernamentales.

En el caso de Morena, serán las encuestas las que definirán qué alcaldes y diputados podrán buscar la continuidad. La Comisión Nacional de Elecciones y de Encuestas del partido político de la 4T integrarán en su momento los perfiles de los participantes que hayan aprobado todos los requisitos, estatutarios y jurídicos.

Las autoridades que piensan que por el hecho de que están en funciones en funciones tienen garantizada su participación en los comicios, están equivocadas, antes, como todos los aspirantes, deberán demostrar que, de acuerdo con las mediciones de las preferencias, los postulados serán los mejor posicionados y evaluados por la ciudadanía.

Los elegidos no serán tampoco los más conocidos, sino aquellos que ganen las encuestas y aprueben los mecanismos de control.

A saber: 1.- Los candados legales y administrativos establecidos por la convocatoria para cerrar el paso a los precandidatos con perfiles irregulares, como las auditorías¸2.- Demostrar que no solamente tienen un desempeño positivo, también que son honestos, y al mismo tiempo 3.- Transparentes y eficientes en la prestación de servicios públicos, que parecen tener dedicatoria para algunos jefes edilicios.

Y por si esto no fuera suficiente, a la menor sospecha de antecedentes indebidos, los aspirantes serán inhabilitados para participar en la competencia.

Bajo esas condiciones ¿tratarán Mónica Villarreal Anaya y Erasmo González Robledo de seguir en el puesto otros tres años? A ciencia cierta no se tiene idea, pero salta a la vista que de los que se mencionan o han levantado la mano en el Estado para entrarle al proceso electoral del año entrante, no sorprendería que después de analizar detenidamente las reglas del juego algunos optaran por dejarla pasar.

LISTAS CAMPAÑAS DEL PAN

Mientras tanto, en las filas del PAN de Tamaulipas todo se encuentra listo para que las candidatas a la dirigencia estatal, Gloria Garza Jiménez y Omeheira López Reyna, empiecen a recorrer el Estado para pedir el voto a los casi diez mil integrantes del padrón albiazul y tratar de convencerlos de que son la mejor opción para guiar las riendas del partido en el próximo año y medio.

Como establece la convocatoria, el periodo de las campañas electorales iniciará el viernes 5 de junio y concluirá el 4 de julio y al día siguiente tendrá lugar la jornada electoral que decidirá mediante el voto directo de las bases quién será la sucesora del Luis René Cantú Galván en la presidencia del Comité Directivo Estatal.

En ciudad Madero, por otra parte, los panistas afirman que no tienen pensado disputar la alcaldía y diputaciones en alianza con otras fuerzas políticas, que irán solos, como anunció el dirigente nacional Jorge Romero Herrera, y que uno de sus principales prospectos para disputar la presidencia municipal será el ex candidato Carlos Fernández Altamirano.

En los dominios del PRI, en cambio, la figura política más destacada de la actual gestión administrativa trienio maderense es la regidora Mayra Ojeda Chávez, quien, a diferencia del resto de ediles de la oposición, se ha convertido en un dolor de cabeza para el ayuntamiento pues no hay día que pase en que, por causas distintas, no arremeta contra el titular del cuerpo de gobierno de la ciudad.

Y en las actuales circunstancias, eso sería suficiente para que el ex invencible la postularla como candidata a la alcaldía o a diputada local por el distrito 20 con cabecera en el municipio.

Para cerrar, ¿será acaso que los asesores políticos de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, están tan obnubilados que no alcanzan a percibir que el respaldo de los ex presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, en lugar de allegar adeptos a la mandataria los está ahuyentando? Parece que no.

Y si no que le pregunten a Xóchitl Gálvez porqué Claudia Sheinbaum le ganó la contienda presidencial por una ventaja de 30 millones de votos.

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