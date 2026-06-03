Salud entregará observaciones a Contraloría sin encubrir irregularidades

La dependencia continúa revisando documentación y procesos administrativos derivados del cambio de titularidad, por lo que las observaciones encontradas son canalizadas a las instancias correspondientes para que determinen si existe alguna responsabilidad

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas aseguró que cualquier irregularidad detectada durante el proceso de entrega-recepción será turnada a las autoridades competentes para su análisis e investigación, afirmó la titular de la dependencia, Adriana Marcela Hernández Campos.

La funcionaria fue cuestionada sobre las investigaciones que actualmente realiza la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contra exfuncionarios de administraciones anteriores y también de la actual gestión estatal.

Al respecto, explicó que la dependencia continúa revisando documentación y procesos administrativos derivados del cambio de titularidad, por lo que las observaciones encontradas son canalizadas a las instancias correspondientes para que determinen si existe alguna responsabilidad.

“Realmente nosotros estamos haciendo observaciones. Recuerden que todavía estoy en proceso de entrega y recepción. Son observaciones que entrega uno a la Contraloría y ellos son los que determinan si estas proceden o no, o si realmente son cosas anormales o que sigan un curso de investigación”, declaró.

Hernández Campos precisó que la Secretaría de Salud no tiene la facultad de determinar sanciones o responsabilidades, sino que su obligación es reportar cualquier situación que considere irregular.

“Nosotros lo que hacemos es todo lo que encontremos, que observemos, lo pasamos hacia esta institución y ya ellos se encargan de lo demás”, señaló.

Al ser cuestionada sobre si se encubrirán posibles anomalías detectadas durante las revisiones, la secretaria fue enfática.

“Obviamente que no, nosotros no encubrimos nada, esto es algo que es el deber ser”, afirmó.

La titular de Salud reiteró que el compromiso de la dependencia es actuar con transparencia y colaborar con las autoridades encargadas de la fiscalización para que cualquier observación siga el procedimiento legal correspondiente.