Tragedia en mina de carbón: explosión deja al menos 90 muertos

El siniestro ocurrió cuando aproximadamente 247 trabajadores estaban al interior de la mina de la mientras realizaban sus labores.

Una explosión de gas dejó al menos 90 muertos y al menos 100 hospitalizados tras una acumulación de gas en una mina de carbón en Liushenyu, en el condado de Qinyuan, Shanxi, al norte de China, los hechos fueron capturados por cámaras instaladas dentro de las instalaciones y difundidas por medios de comunicación y plataformas digitales.

De acuerdo con el medio CCTV, el siniestro ocurrió cuando aproximadamente 247 trabajadores estaban al interior de la mina de la mientras realizaban sus labores. Las autoridades abrieron una carpeta de investigación para determinar las causas del incidente. De acuerdo con las primeras versiones, los funcionarios responsables de la detonación fueron “puestos bajo control”, mientras avanzan las investigaciones.

Explosión dejó atrapado a decena de trabajadores

A través de las imágenes se observa el momento en que la detonación, registrada a las 19:29 horas, genera una ola de tierra dentro de las instalaciones, mientras trabajadores intentan huir a pie y con sus rieles anclados a sus arneses.

Medios locales aseguraron que el estallido provocó el derrumbe de galerías y dejó atrapados a decenas de trabajadores, lo que pronto lo convirtió en el peor accidente minero en China desde 2009. Li Wei, vocero de la Administración Nacional de Seguridad Minera, aseguró que el accidente es “una herida profunda para las familias de los trabajadores y para la confianza pública”.

🚨 Tragedia en China: explosión minera deja 90 muertos El pasado viernes 22 de mayo, Una explosión de gas en la mina Liushenyu, Shanxi, provocó la muerte de 90 trabajadores y más de 100 hospitalizados. 247 trabajadores estaban en la mina al momento de la explosión; 201 fueron… pic.twitter.com/qkBDHssmRn — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) May 26, 2026

Aseguró que la investigación será rigurosa y no habrá tolerancia para irregularidades que impidan identificar a los responsables. El Gobierno central de China desplegó más de 700 efectivos de rescate para retirar a los trabajadores atrapados. El presidente XI Jinping exigió utilizar “todos los refuerzas” para salvar la mayor cantidad de vidas posibles y el Consejo de Estado creó un equipo de investigación “impecable” para identificar las causas.

No únicamente se perdieron vidas tas el incidente, pues Chen Rong, representante de la ONG Green Shanxi, aseguró que la nube tóxica que se liberó tras la detonación afectó a las comunidades enteras aledañas a la mina en Qinyuan. Además, la mina expulsó una gran cantidad de contaminantes al aire y en el subsuelo, por lo que la empresa a cargo de la mina ha recibido numerosas exigencias para remediar los daños ambientales y humanos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO