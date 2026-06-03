Transforma alcaldesa infraestructura escolar en Nuevo Laredo

Carmen Lilia Canturosas alcaldesa de Nuevo Laredo realiza gira para entregar obras de infraestructura escolar con una inversión superior a los 12.2 millones de pesos

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EXPRESO-LA RAZON

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal realizó una gira de trabajo por instituciones educativas de Nuevo Laredo para entregar obras de infraestructura escolar con una inversión superior a los 12.2 millones de pesos, beneficiando de manera directa a mil 268 estudiantes de las colonias Valles del Paraíso y Buenavista.

Durante la jornada, la alcaldesa entregó la reconstrucción de la techumbre tipo arcotecho y la construcción de un módulo de tres aulas en la Escuela Secundaria Técnica No. 94 “Amalia González Caballero de Castillo Ledón”, así como la reconstrucción de la barda perimetral de la Escuela Secundaria Técnica No. 47 “José Vasconcelos”.

“Lo que queremos es que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan grandes oportunidades. Trabajamos todos los días para que cuenten con mejores escuelas, espacios dignos y las herramientas necesarias para construir su futuro. La educación seguirá siendo una prioridad para este gobierno”, expresó la presidenta municipal.

Destacó que esta política de impulso a la educación, va de la mano y complementan los programas de la presidenta Claudia Sheinbaum quien a través de su gobierno humanista otorga una beca universal a todas y todos los estudiantes de educación primaria y secundaria, además de impulsar otros programas como “La Escuela es Nuestra”, que fortalece la infraestructura de las instituciones educativas.

En la Secundaria Técnica No. 94, ubicada en la colonia Valles del Paraíso, se entregó la reconstrucción de la techumbre tipo arcotecho con una inversión superior a los 3 millones de pesos, así como la construcción de un módulo de tres aulas por más de 8.2 millones de pesos, para una inversión conjunta superior a los 11.2 millones de pesos.

Estas obras benefician a 498 estudiantes y contemplaron la construcción y equipamiento de aulas, instalación de aire acondicionado, alumbrado, bebederos, 120 pupitres, además de trabajos de rehabilitación en la techumbre e infraestructura complementaria.

Durante el evento, la alumna Mailín González agradeció las acciones realizadas en beneficio de la comunidad estudiantil y destacó el impacto que tendrán en la formación de las nuevas generaciones.

“Estas tres nuevas aulas representan mucho más que espacios físicos; significan oportunidades, crecimiento y un mejor futuro para todos nosotros como estudiantes. Gracias a este apoyo podremos aprender en mejores condiciones, desarrollar nuestras habilidades y seguir construyendo nuestros sueños”, expresó la estudiante.

Posteriormente, Carmen Lilia Canturosas entregó la reconstrucción de la barda perimetral de la Secundaria Técnica No. 47 “José Vasconcelos”, en la colonia Solidaridad, obra que representó una inversión superior a los 965 mil pesos y beneficia a 770 alumnos.

“Queremos jóvenes preparados, seguros de sí mismos y con oportunidades para salir adelante. Por eso seguimos invirtiendo en educación, porque sabemos que cada aula, cada espacio rehabilitado y cada apoyo que entregamos representa una inversión en el futuro de Nuevo Laredo”, afirmó la alcaldesa.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura educativa y la generación de mejores condiciones para la formación académica de las nuevas generaciones.