Un rayo naranja

Correcaminos formalizó firma de convenio

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) formalizó este lunes un convenio de colaboración deportiva entre el Club Correcaminos y el Club Necaxa de la Liga MX, acuerdo que tiene como finalidad fortalecer el desarrollo de futbolistas y entrenadores, además de abrir nuevas oportunidades para el talento tamaulipeco.

La firma del convenio se realizó en el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria y fue encabezada por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, acompañado por el director de Fútbol Club Necaxa, Alberto Clark García, y el presidente de Correcaminos, Armando Arce Serna.

Durante su intervención, el rector destacó que este vínculo representa una posibilidad importante para que jóvenes futbolistas de Ciudad Victoria y de otros municipios puedan vivir procesos formativos dentro de una institución de Primera División.

Explicó que la UAT continúa impulsando proyectos enfocados en el desarrollo deportivo, como las Academias Correcaminos y la Copa UAT, espacios donde participan cientos de niñas, niños y adolescentes con aspiraciones de llegar al profesionalismo.

Asimismo, subrayó que uno de los objetivos es fortalecer al Club Correcaminos en todos los aspectos deportivos para consolidar un proyecto competitivo y con mejores condiciones rumbo al futuro.

Por su parte, Alberto Clark García señaló que el convenio permitirá compartir metodologías de trabajo y experiencias relacionadas con la preparación integral de jugadores y cuerpos técnicos.

Añadió que Necaxa brindará facilidades para que Correcaminos pueda utilizar instalaciones en Aguascalientes para realizar pretemporadas y encuentros de preparación.

En tanto, Armando Arce Serna reconoció el respaldo del rector Dámaso Anaya para concretar este acuerdo, el cual consideró importante para generar mayor proyección a jóvenes futbolistas que actualmente forman parte de la institución naranja.