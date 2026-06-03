Video: Encuentro inesperado: niño consigue firmas de futbolistas japoneses en Nuevo León

¡De no creerse! Un niño cumplió el verdadero sueño al poder tener las firmas de algunos jugadores japoneses

La tarde de ayer la Selección de Japón llegó a Monterrey para realizar su campamento de preparación y aunque la noticia ya había entusiasmado a muchos, la verdadera sorpresa llegó esta mañana cuando los jugadores visitaron un Centro Comercial en San Pedro Garza García previo a su primer entrenamiento en tierras mexicanas.

Durante la visita algunos de los jugadores de fútbol profesional se tomaron un momento para visitar una cafetería, desde donde no dudaron en convivir con aficionados mexicanos; sin embargo, uno de los momentos más especiales rumbo a la Copa Mundial 2026 fue cuando un niño acompañado por su padre se acercó a los deportistas para pedirles sus respectivos autógrafos en su álbum del Mundial.

El tierno momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los mexicanos aplaudieron la humildad de los miembros de la Selección de Japón para convivir con los mexicanos, así como para dejar recuerdos invaluables, sobre todo en las infancias. Empresas Monterrey fue quien compartió el video a través de redes sociales contando un poco de lo vivido esta mañana.

Las imágenes que emocionaron a los amantes del fútbol muestran a tres jugadores que esperaban sus bebidas dentro de la cafetería, hojeando el álbum del mundial hasta encontrar sus rostros para regalarle una firma al menor, quien muy sonriente aguardaba por el regalo de los extranjeros.

#Exclusiva Hoy Jugadores de la Selección de Japón estamparon sus autógrafos en el album de la Copa Mundial FIFA 2026 (Panini) de un niño regio en el Starbucks de Metropolitan en San Pedro Garza García 👍🏻🇯🇵🎌⚽⚽⚽ pic.twitter.com/0ubuWDrso6 — EMPRESAS MONTERREY (@Empresasmty) June 3, 2026

Cabe destacar que los autógrafos no fue lo único que el niño recibió, ya que incluso los futbolistas profesionales le regalaron unas breves palabras que son inentendibles en el video viral; sin embargo, el hecho conquistó las redes sociales.

Entre los comentarios más destacados de internautas mexicanos se leen mensajes como:

Le firmó donde no ha pegado estampitas

Qué increíble experiencia

Nada es como la humildad de los japoneses

Yo quiero todas las firmas y 100388 fotos con ellos

Ese sería el sueño de mis alumnos, están vueltos locos con ese álbum.

Selección de Japón tuvo su primer entrenamiento en México

Después del encuentro que los futbolistas profesionales tuvieron con un niño mexicano en la cafetería de un centro comercial, los atletas se dirigieron a las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) para tener su primer entrenamiento fuera de su país y con miras a la Copa Mundial 2026.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO