VIDEO: Mueren tripulantes tras desplome de helicóptero militar durante operativo

Hasta el momento, las autoridades británicas no han proporcionado detalles adicionales sobre las posibles causas del accidente

Un helicóptero perteneciente a la Marina Real británica sufrió un accidente durante la madrugada de este miércoles en el sur de Inglaterra, lo que provocó una amplia movilización de equipos de emergencia y el cierre temporal de varias carreteras cercanas a la zona donde ocurrió el impacto.

El incidente involucró a una aeronave Merlin de la Royal Navy, la cual cayó en un campo ubicado en Sourton Down, una zona cercana a la localidad de Okehampton. El Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmó el accidente y señaló que se abrió una investigación para determinar qué provocó la caída del helicóptero.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el siniestro ocurrió poco antes de las 04:00 horas. Minutos después, equipos de emergencia acudieron al sitio para asegurar el área y atender la situación, mientras elementos militares comenzaron con las primeras revisiones relacionadas con el caso.

Hasta el momento, las autoridades británicas no han proporcionado detalles adicionales sobre las posibles causas del accidente ni han informado públicamente sobre las circunstancias exactas en las que se encontraba operando la aeronave antes de estrellarse. Representantes militares indicaron que esperarán los resultados de las investigaciones correspondientes.

Tres personas murieron

MUEREN TRES MIEMBROS DE LA ROYAL NAVY EN ACCIDENTE DE HELICÓPTERO 🇬🇧🚁| Tres integrantes de la Royal Navy del Reino Unido fallecieron luego de que un helicóptero Merlin Mk4 se estrellara durante un ejercicio de entrenamiento en Devon. Un portavoz de la institución confirmó las… pic.twitter.com/ynhB4eZm0q — News On Demand (@OnDemand_News) June 3, 2026

Tras el desplome del helicóptero Merlin, la Policía de Devon y Cornwall implementó un operativo de seguridad alrededor de la zona del accidente con el objetivo de facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y de los investigadores encargados de revisar la aeronave.

Como parte de las medidas preventivas, fueron cerrados diferentes accesos cercanos a la A386 y la zona de A30 Sourton Cross. Las restricciones también afectaron áreas de servicio próximas al punto del accidente, por lo que las autoridades recomendaron evitar la zona y utilizar rutas alternas.

El área donde ocurrió el impacto se encuentra cerca del campamento militar de Dartmoor, un espacio utilizado regularmente para actividades de entrenamiento. Debido a esto, los investigadores analizarán las condiciones en las que se desarrollaba la operación del helicóptero antes del accidente.

Horas después del accidente, se confirmó que tres integrantes de la Marina británica perdieron la vida tras el desplome del helicóptero. Las autoridades informaron que las familias del personal fallecido ya fueron notificadas y solicitaron privacidad antes de que se den a conocer más detalles sobre las víctimas y las circunstancias del siniestro.

¿Qué se sabe del helicóptero Merlin de la Marina británica?

El helicóptero involucrado pertenece a la familia Merlin, un modelo utilizado por las fuerzas armadas británicas para diferentes misiones. Se trata de una aeronave trimotor empleada en operaciones militares, transporte y tareas especializadas de la Marina Real.

Aunque este tipo de helicópteros cuenta con un amplio historial operativo y ha recibido diferentes procesos de modernización durante los últimos años, el accidente volvió a generar cuestionamientos sobre el estado y mantenimiento de algunas unidades que forman parte de la flota.

Las autoridades británicas mantienen abiertas las investigaciones sobre el nuevo accidente ocurrido en Sourton Down. Los resultados permitirán conocer si la caída estuvo relacionada con una falla técnica, factores externos u otras circunstancias ocurridas durante la operación. Mientras continúan las labores en el lugar, la zona permanece bajo vigilancia y con restricciones de acceso para permitir que los equipos especializados realicen las revisiones necesarias y recuperen información que ayude a esclarecer lo ocurrido.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO