Amelia Trejo cuestiona marcha del PAN; Carmen Díaz responde y respalda a Américo Villarreal

La edil señaló que hasta el momento no existía ninguna solicitud formal ante la autoridad municipal y exhortó a los organizadores a cumplir con la normatividad vigente.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMAULIPAS.- Un intercambio de posicionamientos entre las regidoras Amelia Trejo y Carmen Díaz Barrios marcó la sesión ordinaria #62 de Cabildo de Tampico, luego de que se abordaran temas relacionados con una marcha convocada por el Partido Acción Nacional y los señalamientos difundidos en medios sobre el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

Durante el apartado de asuntos generales, Amelia Trejo, presidenta de la Comisión de Gobierno, Seguridad y Protección Civil, cuestionó públicamente si el PAN había solicitado los permisos correspondientes para realizar la movilización denominada «Activación Nacional ¡Defendamos México!», programada para este fin de semana en el cruce de las avenidas Hidalgo y Ejército Mexicano.

La edil señaló que hasta el momento no existía ninguna solicitud formal ante la autoridad municipal y exhortó a los organizadores a cumplir con la normatividad vigente para garantizar la seguridad de los participantes y el respeto a los derechos de la ciudadanía.

«En el PAN se ha informado en redes sociales la convocatoria a una marcha… Los exhorto respetuosamente a tramitar los permisos, las disposiciones que establecen la normatividad vigente, con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y sobre todo el respeto al derecho de los transeúntes. Hasta el momento no existe ninguna solicitud relacionada con dicha actividad ¿o acaso están pensando en pasar por encima de la Ley y obstruir la vía pública?».

La postura generó la respuesta de Carmen Díaz Barrios, quien recordó que llegó al Cabildo impulsada por el Partido Acción Nacional y respaldada por miles de ciudadanos. La regidora consideró que el señalamiento realizado hacia ese instituto político era improcedente y expresó que la segunda fuerza política en el municipio ha actuado con respeto y madurez pese a diversos señalamientos.

«Me permito dar «la cachetada con guante blanco que amerita el posicionamiento de la compañera Amelia Trejo… Nadie por encima de la Ley. Me extraña que uno de sus integrantes qué preside la comisión de seguridad, gobierno y protección civil tenga esta manifestación hacia un partido político que llegó como segunda fuerza y que se ha mostrado muy respetuoso, que ha sido golpeado y aún así hemos mostrado madurez política… los medios internacionales injustamente y sin pruebas presentan a nuestro gobernador de Tamaulipas en una situación que no tiene precedente porque no lo avalan pruebas fehacientes».

Durante su intervención, Díaz Barrios también expresó su respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya, al considerar injustas las versiones difundidas por medios internacionales sobre una presunta investigación en su contra. Señaló que no existen pruebas fehacientes que sustenten dichas acusaciones y reiteró que nadie debe estar por encima de la ley, al tiempo que llamó a mantener el respeto entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Cabildo.

Al pronunciamiento hecho por el regidor, Cuitláhuac Ortega Maldonado a favor del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya se sumaron sus homólogas: Juan Pizaña, Noemi Magaña, Silvia Saldívar, María Elena Herrera Ordorica.