«Américo Villarreal es una persona honesta y trabajadora», expresó la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya

La alcaldesa porteña pidió a la ciudadanía no hacer caso de rumores y mantenerse atenta a la información que difundan las dependencias oficiales.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Al trascender una presunta investigación por autoridades federales de Estados Unidos y revocación de la visa del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya; este jueves la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya avaló al mandatario estatal a quien calificó como una persona honesta y trabajadora.

«Hay un gobernador que está entregado a su gente, que tiene voluntad y trabajo para sacar adelante a nuestro estado y que todas estas acciones trabajan con una persona seria, congruente, trabajadora, honesta, empatica… como tamaulipecos, como tampiqueños debemos de estar seguros que tenemos un gobernador que es una persona honesta y que cumple a cabalidad con la encomienda que el pueblo de Tamaulipas le ha otorgado» expresó.

La alcaldesa porteña pidió a la ciudadanía no hacer caso de rumores y mantenerse atenta a la información que difundan las dependencias oficiales.

«Que esperemos a la información que se genere por las instituciones que no nos dejemos llevar por comentarios o publicaciones que no tienen un sustento real porque acusaciones que no tienen un sustento, solamente son especulaciones, rumores qué solamente sirven para desestabilizar».

Indicó que la administración estatal en Tampico ha respaldado la infraestructura hidráulica, de pavimentación, recolección de basura con la compra de unidades, deportes,arte, cultura entre otros rubros.

Lo anterior lo dio a conocer tras concluir la sesión de cabildo ordinaria #62, Mónica Villarreal Anaya, presidenta municipal de Tampico.