Analizan baja de hasta 11 agentes de Tránsito por bajo desempeño en Tampico

Ante la necesidad de reforzar la vigilancia vial, el secretario del Ayuntamiento reconoció que la corporación requiere al menos 30 agentes más.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMAULIPAS.- Entre seis y 11 elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Tampico podrían ser dados de baja en los próximos días debido a deficiencias en su desempeño laboral y constantes inasistencias, informó el secretario del Ayuntamiento, Carlos Alberto García Porres.

«Nuevas,van a haber alrededor entre seis y 11 bajas… por cuestiones internas de desempeño laboral, faltas, faltas de ganas de trabajar. No hay extorsiones pero se queja la gente a veces cuando investigamos un poquito más era porque venía tomado, a exceso de velocidad… El típico:»yo conozco a no sé quién, soy hijo de no sé quien».

El funcionario explicó que los agentes fueron sometidos a una evaluación interna y pertenecen, en su mayoría, a personal incorporado durante la pasada administración municipal, sin que hayan generado una antigüedad considerable dentro de la corporación. Indicó que las posibles bajas obedecen a faltas laborales y actitudes que afectan el adecuado funcionamiento del área operativa.

«Invitar a la gente que se apunten y que sepan que hay exámenes de control y que van a estar sujetos a exámenes de control… deben de contar con un antecedente y un historial impecable, van a ser investigados y revisados como debe de ser…a tránsito para que Héctor nos mande currículums y empezar a ver las altas».

García Porres señaló que tras las investigaciones realizadas, no se han detectado casos de extorsión por parte de los elementos que serán separados del cargo.

Sin embargo, indicó que algunas inconformidades ciudadanas derivan de sanciones aplicadas a conductores que circulaban a exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol, quienes posteriormente intentan justificar su conducta argumentando influencias o relaciones personales.

Ante la necesidad de reforzar la vigilancia vial, el secretario del Ayuntamiento reconoció que la corporación requiere al menos 30 agentes más.

García Porres invitó a las personas interesadas en integrarse a la Dirección de Tránsito y Vialidad a presentar su documentación en las oficinas ubicadas en el cruce de las avenidas Hidalgo y Ayuntamiento. Dijo que los aspirantes deberán aprobar los exámenes de control y confianza, además de acreditar un historial personal y laboral intachable.

De acuerdo con datos proporcionados previamente por Héctor Rodríguez Silva, en lo que va del año han sido dados de baja entre seis y ocho elementos por distintas causas.

Actualmente la dependencia cuenta con aproximadamente 120 trabajadores entre personal operativo y administrativo, mientras que entre el 88 y el 99 por ciento de los agentes aprobaron las evaluaciones de control y confianza aplicadas por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.