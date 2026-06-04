Ángeles Verdes sale al rescate de hasta 105 automovilistas al mes

La carretera Rumbo Nuevo también cuenta con cobertura permanente mediante dos unidades, una federal y otra estatal.

Por Raúl López García

Expreso

Las carreteras de Tamaulipas registran cada mes entre 90 y 105 servicios de auxilio por parte de Ángeles Verdes, principalmente por fallas mecánicas, neumáticos dañados y sobrecalentamiento de vehículos, informó Félix de la Cruz, encargado de la Jefatura de Servicios del organismo.

Actualmente, la corporación opera con 16 unidades distribuidas en las principales rutas del estado, de las cuales 15 permanecen activas de manera permanente para atender emergencias y brindar orientación a los viajeros.

«Estamos cubriendo principalmente las rutas con mayor aforo vehicular del estado», explicó el funcionario al detallar que los tramos con mayor vigilancia son Victoria-Matamoros, Victoria-Tula, Victoria-Hidalgo-Linares y Victoria-Tampico, además de las rutas Victoria-Soto la Marina, Victoria-Mante y Tampico-Aldama.

La carretera Rumbo Nuevo también cuenta con cobertura permanente mediante dos unidades, una federal y otra estatal. Sin embargo, De la Cruz reconoció que tanto esa vía como la carretera Zaragoza presentan temporadas con alta incidencia de accidentes.

«Nos ha tocado atender accidentes muy fuertes en ambas carreteras; en Rumbo Nuevo predominan los percances de tráileres, mientras que en Zaragoza hemos visto eventos de gran magnitud», señaló.

El incremento del flujo vehicular durante fines de semana y periodos vacacionales también ha elevado la demanda de servicios. Tan solo durante el fin de semana reciente, Ángeles Verdes brindó alrededor de 60 auxilios carreteros, impulsados en parte por el tránsito de visitantes procedentes de Nuevo León.

Ante la llegada de eventos relacionados con el Mundial de Futbol, la dependencia prevé reforzar la vigilancia en las rutas que conectan con Monterrey y Tampico. Para ello se destinarán unidades adicionales durante los días de mayor movilidad, especialmente cuando se desarrollen partidos que generen desplazamientos masivos.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a los automovilistas para revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos antes de salir a carretera, planear sus recorridos con anticipación y respetar los límites de velocidad, medidas que consideró fundamentales para reducir accidentes y contratiempos en los caminos tamaulipecos.