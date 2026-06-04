Cazzu aclara que no impulsó la Ley Cazzu, pero celebra su propósito

Cazzu detalló que ella no estuvo detrás de esta propuesta de ley en México y que con una mirada objetiva, le alegra representar a las mujeres sin voz.

La ruptura entre Cazzu y Nodal se conviritió en una de las más mediáticas no sólo en México, sino en varios países de habla hispana a los que llegó el escándalo que representó el truene, especialmente con una bebé de ocho meses de nacida de por medio y posteriormente el matrimonio del intérprete de regional mexicano con Ángela Aguilar.

Tiempo después todo pasó de un escándalo sentimental a una batalla en los tribunales por los derechos y permisos que necesita Inti, la hija de ambos, al haber quedado al cuidado de su madre; todo escaló cuando Cazzu confesó un duro control de su ex pareja al éste no dejarle viajar con su bebé fuera de Argentina ni poder llegar a un acuerdo parental.

“Hace tiempo que no me sentía tan mal como ese día. Ese hombre (abogado de Nodal) me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el puto control sobre vos y sobre tu hija’”, contó hace un tiempo la cantante argentina en unas palabras que volvieron a levantar la indignación de los fans y que estalló al punto de que se presentó una propuesta de ley.

Pronto en México y Argentina se comenzó a hablar de la Ley Cazzu, misma que se presentó como una iniciativa de reforma legal en la que se establezcan bases claras para actuar y generar acuerdos en situaciones como las que enfrentó Julieta, nombre real de la cantante, y Christian Nodal.

Tras un periodo prolongado de silencio sobre este proyecto, la argentina por fin rompió el silencio.

Este jueves, tras convertirse en la portada de Rolling Sone, la trapera y mamá de Inti ofreció una breve entrevista a la revista en la que detalló lo que representa para ella el proyecto de Ley Cazzu, algo que no solo la honra por llevar su nombre, sino en sí, por lo que representa de dar voz ante las desigualdades.

Sin embargo, también aprovechó para aclarar que la Ley Cazzu no surgió como una idea suya, de su equipo o de su abogada, sino de personas ajenas, de las que desconoce si tienen algún conflicto de interés de por medio, pero que la tomaron como un referente ante las distintas formas de violencia que ha sufrido.

“Es lindo que me lo preguntes porque también creo que hay una confusión. Hay personas que piensan que esto es algo que yo propuse y la verdad que es una iniciativa de personas que un día decidieron proponer cierta modalidad parental debido a problemáticas muy comunes, de las cuales yo he sido víctima. Que usen mi nombre para un proyecto así me honra mucho”, sentenció a Rolling Stone.

Por otro lado, aseguró que le conmueve en lo más profundo sumarse a una causa de muchas personas ante violencias y desigualdades que ella misma ha sufrido, aunque mencionó que no sabe si existen segundas intenciones de por medio, por lo que solo ve la Ley Cazzu desde una forma objetiva.

“No sé si de por medio hay instituciones políticas, si hay segundas intenciones, pero cuando lo veo objetivamente es una propuesta que me conmueve por haber representado una voz para denunciar las desigualdades; muchas de ellas, de las que no puedo hablar, las vivo todos los días y son una carga muy pesada que llevo”, agregó.

Finalmente, luego de un silencio en la misma declaración agregó que pese a la complejidad de todo su caso, siente que ha aportado algo: “Pero nada me enorgullece más que que mi paso por el mundo aporte algo para una causa honrada y constructiva, ¿no?”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO