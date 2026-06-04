COMAPA Sur rehabilita línea general de drenaje en la colonia Laguna de la Puerta

Estas acciones forman parte del programa permanente de rehabilitación de la red sanitaria que desarrolla COMAPA SUR con el objetivo de mejorar la conducción de las aguas residuales.

Por Mario Prieto

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la infraestructura sanitaria en la zona conurbada, COMAPA SUR lleva a cabo trabajos de rehabilitación de una línea general de drenaje en la Primera Avenida, esquina con calle Almendro, de la colonia Laguna de la Puerta, en el municipio de Tampico.

Las labores consisten en la sustitución de aproximadamente 24 metros lineales de tubería sanitaria con un diámetro de 12 pulgadas, infraestructura que había concluido su vida útil y requería ser renovada para garantizar un mejor funcionamiento del sistema de alcantarillado.

Estas acciones forman parte del programa permanente de rehabilitación de la red sanitaria que desarrolla COMAPA SUR con el objetivo de mejorar la conducción de las aguas residuales, reducir riesgos de fugas y escurrimientos, así como prevenir afectaciones a la salud pública y al medio ambiente.

Los trabajos se realizan de manera coordinada con el Ayuntamiento de Tampico y cuentan con el respaldo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, sumando esfuerzos para atender las necesidades de infraestructura hidráulica y sanitaria en beneficio de las familias tampiqueñas.

Cabe destacar que, de enero a mayo del presente año 2026, COMAPA Sur ha rehabilitado un total de 2 mil 190 metros lineales de tubería de drenaje sanitario en el municipio de Tampico, acciones que contribuyen a modernizar la red de alcantarillado, optimizar su funcionamiento y brindar un servicio más eficiente y confiable para la población.