Desabasto de quimioterapias pone en riesgo a pacientes con cáncer en el sur de Tamaulipas

Ante la ausencia de medicamentos en las instituciones de salud, algunos pacientes se ven obligados a adquirirlos por cuenta propia, pese a los elevados costos que implican.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO,TAMAULIPAS.- La falta de medicamentos para quimioterapia en hospitales del sur de Tamaulipas afecta la atención de pacientes con cáncer de mama y podría comprometer la efectividad de sus tratamientos, advirtió este jueves Lupita Ostos, fundadora de la Alianza contra el Cáncer de Mama.

Explicó que la interrupción de los ciclos de quimioterapia representa un grave problema para quienes enfrentan la enfermedad, ya que los tratamientos deben aplicarse de manera consecutiva para lograr los resultados esperados.

Señaló que ante la ausencia de medicamentos en las instituciones de salud, algunos pacientes se ven obligados a adquirirlos por cuenta propia, pese a los elevados costos que implican.

Ostos indicó que una sola ampolleta para quimioterapia puede costar desde 4 mil pesos hasta más de 140 mil pesos, dependiendo del medicamento requerido. Recordó que durante la atención médica de su madre tuvo que pagar una dosis con un costo de 142 mil pesos, mientras que en su propio tratamiento llegó a desembolsar entre 28 y 30 mil pesos por aplicación.

“Las quimios se deben dar de forma consecutiva. El problema es que te dicen que no tienen los medicamentos y si llegaste a la quimio seis y no te dieron la siete, te piden que la compres porque cuando regreses vas a tener que empezar desde la uno. Los tratamientos tienen un costo bastante elevado” expresó.

La activista reconoció el esfuerzo que realiza el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social para atender a los pacientes; sin embargo, consideró necesario que los legisladores federales destinen mayores recursos al sector salud para garantizar el abasto de medicamentos y fortalecer los programas de atención médica especializados.

Asimismo, lamentó que en los últimos años se hayan reducido recursos y programas que anteriormente permitían una mejor atención a los pacientes oncológicos, por lo que insistió en la necesidad de priorizar la inversión en salud pública para evitar que más personas enfrenten retrasos en sus tratamientos.