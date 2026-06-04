Detienen a mujer que fingió tener 12 años para ser adoptada

La mujer fue detenida después de que las autoridades descubrieran que había vivido 14 meses con una familia que creía haber dado refugio a una niña de 12 años que escapaba de presuntos abusos familiares.

BRASIL.- Hay historias que parecen sacadas de un guion de película porque parecen difíciles de creer, pero ocurren en la vida real. La Policía de Brasil detuvo a una mujer, de 37 años, que logró engañar a toda una comunidad y a una familia con una mentira perturbadora al hacerse pasar por una niña, de 12 años, con autismo y víctima de abusos para lograr que la adoptaran.

La vividora mujer vivió se aprovechó de la familia durante 14 meses y recibió techo, comida, regalos y el amor de unos padres que creían estar salvando a una pequeña indefensa.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Joinville, al sur de Brasil. De acuerdo con las investigaciones de la Policía Civil, la mujer —cuya identidad real se mantiene bajo reserva pero que utilizaba el nombre falso de “Gabriele”— diseñó un plan milimétrico para ganarse la confianza de la gente.

Primero se acercó a una iglesia local asegurando que venía huyendo de un estado lejano tras sufrir terribles maltratos familiares. Conmovidos por su historia, los miembros de la comunidad comenzaron a apoyarla económicamente hasta que una pareja decidió abrirle las puertas de su hogar y tratarla como a una hija.

Con el paso de los meses, la familia llegó al extremo de organizarle una fiesta infantil para celebrar su «cumpleaños número 12».

¿Cómo es posible que una mujer madura pase por una niña ante los ojos de unos padres?

Las autoridades revelaron que la detenida llevó su actuación a límites insospechados para evitar ser descubierta:

La mujer modificaba su tono de voz para sonar como una menor, utilizaba chupones, tomaba en biberón y fingía constantes ataques de pánico para que la consolaran, además tenía otros comportamientos infantiles.

Aseguraba padecer autismo y afirmaba que sus rasgos físicos maduros eran secuelas de «tratamientos hormonales forzados» que supuestamente le habían aplicado en su infancia.

Cuando sus padres adoptivos intentaron inscribirla al colegio, ella se negó rotundamente inventando que su «padre biológico» la encontraría a través del sistema escolar y la alejaría de ellos.

Para convencer a la familia de que había sido víctima de abuso físico y hasta de rituales satánicos, la mujer llegó al extremo de introducirse hasta 100 agujas en su propio cuerpo.

El engaño, que parecía perfecto, comenzó a desmoronarse debido a las dudas de un familiar cercano de las víctimas, quien notó inconsistencias en el comportamiento de «Gabriele» e interpuso una denuncia.

Tras una investigación, el pasado 2 de junio la Policía Civil detuvo a la mujer, para sorpresa de las autoridades descubrieron que este no era la primera familia que engañaba, ya que contaba con antecedentes y expedientes abiertos en otros estados de Brasil, donde había utilizado nombres falsos y la misma historia de lástima para vivir a expensas de personas de buen corazón.

Actualmente, la mujer permanece bajo custodia y enfrenta cargos graves por fraude e identidad falsa, mientras las autoridades investigan el verdadero alcance de sus engaños en todo el país.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO