Doce años después, el acoso escolar sigue desafiando a Tamaulipas

El bullying evolucionó: hoy las agresiones continúan en redes sociales y grupos de mensajería, mucho después de que suena el timbre de salida.

Por Raúl López García

Expreso

TAMAULIPAS.- La muerte de un estudiante de la Secundaria General No. 7 de Ciudad Victoria en 2014 obligó a Tamaulipas a replantear la forma en que enfrentaba la violencia escolar.

Lo que durante años se consideró una simple travesura entre alumnos terminó convirtiéndose en uno de los casos más emblemáticos del país y detonó una serie de reformas legales, protocolos de actuación y programas de prevención que siguen vigentes hasta hoy.

A doce años de aquella tragedia, el estado cuenta con una estructura institucional más amplia para atender el acoso escolar.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas ha implementado protocolos de detección, mecanismos de denuncia, brigadas de convivencia, atención psicológica y una política de cero tolerancia que involucra a directivos, docentes, padres de familia y autoridades de seguridad.

Sin embargo, la violencia dentro de los planteles no ha desaparecido. Por el contrario, las autoridades refuerzan programas y creando nuevas estrategias, una señal de que el problema permanece activo en escuelas de educación básica y media superior.

Durante 2025 y 2026, la SET puso en marcha el Protocolo Local de Erradicación del Acoso Escolar y fortaleció la Red Estatal de Prevención y Atención contra Riesgos de la Educación Media Superior, una estrategia que busca atender no solamente el bullying tradicional, sino también fenómenos cada vez más frecuentes como el ciberacoso, el hostigamiento, la violencia sexual y los problemas de salud mental.

Muchas víctimas optan por guardar silencio por miedo a represalias, vergüenza o desconfianza hacia las autoridades escolares, lo que provoca que numerosos casos nunca lleguen a convertirse en denuncias formales.

A esta realidad se suma un fenómeno que preocupa cada vez más a docentes y padres de familia: el traslado de la violencia al entorno digital. Las agresiones ya no terminan al sonar el timbre de salida.

Redes sociales, grupos de mensajería y plataformas digitales se han convertido en espacios donde continúan las amenazas, humillaciones, burlas y campañas de exclusión entre estudiantes.

Las acciones preventivas desplegadas por la autoridad educativa se concentran principalmente en municipios como Reynosa, Ciudad Victoria, Matamoros, Tampico, Altamira, Ciudad Madero y Nuevo Laredo, ciudades donde se ubica una parte importante de la matrícula escolar del estado y donde con frecuencia surgen reportes de incidentes relacionados con violencia entre estudiantes.

Pero el panorama va más allá del bullying convencional. Autoridades educativas y organismos de derechos humanos han identificado casos de discriminación, exclusión social, agresiones grupales, violencia verbal, hostigamiento sexual y conflictos vinculados con problemas emocionales que terminan reflejándose dentro de las aulas.

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades corresponde a los casos de violencia sexual. En abril de 2026, el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, confirmó que existen investigaciones abiertas por presuntas agresiones contra estudiantes, situación que derivó en la separación de trabajadores educativos mientras avanzan los procesos correspondientes.

Paralelamente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Fiscalía General de Justicia, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Guardia Estatal han incrementado su participación en tareas preventivas, capacitaciones y atención de denuncias, buscando fortalecer la respuesta institucional frente a los distintos tipos de violencia escolar.

Pese a los avances normativos, expertos en educación advierten que el desafío ya no radica únicamente en contar con leyes o protocolos.

El verdadero reto consiste en lograr que cada escuela aplique de manera efectiva los mecanismos de prevención, detección y seguimiento, además de garantizar atención psicológica oportuna para víctimas y agresores.