El 2027 y la injerencia extranjera

Grano de Arena/Juan Carlos López Aceves

Escuché a la Ministra en retiro y actual diputada federal de Morena, OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA, en su recorrido por los programas anti 4T, como el de Joaquín López Dóriga y Carlos Marín, para desmarcarse desesperadamente de la Reforma Constitucional, propuesta por RICARDO MONREAL ÁVILA, para incorporar al sistema electoral mexicano, una causal de nulidad por injerencia extranjera.

Frente a los micrófonos, ella remarcó que no estuvo de acuerdo con incluir esta causal de nulidad en el texto constitucional y que, en consecuencia, votó en abstención, que fue el único en este sentido de la bancada de Morena, ya que los 234 restantes fueron a favor.

En cambio, la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ha defendido con énfasis este tema de la intromisión extranjera en asuntos políticos del país, que solo competen “a las y los mexicanos”, dijo la mandataria en su discurso del pasado domingo, en el Monumento a la Revolución de la CDMX.

“Pero debe quedar muy claro, México no admite la injerencia en nuestros asuntos internos, porque nosotros no nos entrometemos en los asuntos internos de otras naciones. Ese es el principio constitucional de la no intervención”, dijo con sobrada razón SHEINBAUM PARDO.

A la par de la constitucional, MONREAL ÁVILA presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: “Se reforman el inciso k) del Artículo 75 y el párrafo primero del Artículo 78 Bis; así como se adiciona un Artículo 78 Ter”, para reglamentar la adición de la nulidad por “intervención o injerencia extranjera”.

Que se puede manifestar en propaganda, manipulación digital y la difusión sistemática de desinformación. También, en la realización de actos de presión política, económica, diplomática o mediática, que tengan por finalidad alterar la voluntad popular, señala esta iniciativa pendiente de aprobar.

Viene a cuento lo anterior, por la (des)información difundida este miércoles por “Los Ángeles Time”, en contra de dos gobernadores de Morena, que fue desmentida inmediata y puntualmente por sus respectivas Vocerías.

A partir de lo anterior, Imaginemos el siguiente escenario político, viajando al cada vez más cercano 2027, en que habrá 17 elecciones de gubernatura.

En dichos estados la batalla por el voto la disputan las candidaturas del PAN y de MORENA. La presidenta SHEINBAUM PARDO se mantiene al margen de las elecciones y el INE, junto con los OPLE de cada estado, las organizan con la pulcritud y eficacia acostumbrada.

Pero algunos intereses norteamericanos, identificados con la derecha, están inconformes con el avance de la Cuarta Transformación en nuestro país. Por tal razón, están en contra de las candidaturas que la representan y no quieren que ganen en las 17 entidades federativas.

Deciden filtrar y darle vuelo a una (des)información que las afecte, a través de medios de comunicación allende el Río Bravo, con la finalidad de influir en el ánimo del electorado a favor las candidaturas de la derecha mexicana, que registró el PAN. Es decir, el conservadurismo norteamericano se entromete para influir en una decisión, que solo concierne a ciudadanía mexicana.

Finalmente, a pesar de la injerencia extranjera para descarrilarlas, ganan las candidaturas de MORENA en la mayoría de los estados. Pero pudo suceder todo lo contrario e iniciar un litigio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, argumentando la nulidad de elecciones por injerencia extranjera.

¿Capisca la pertinencia que tiene la reforma de MONREAL ÁVILA, avalada por la presidenta SHEINBAUM PARDO?

Que se publicó este martes 2 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo en el Segundo Artículo Transitorio, un término fatal para que el Congreso de la Unión y las 32 Legislaturas locales, armonicen el marco normativo para adecuarlo al contenido de la reforma constitucional, “antes del 5 de junio de 2026”. Es decir, este viernes.