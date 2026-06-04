Harán cambios para abatir rezagos en colecta de basura

El alcalde Eduardo Gattás Báez, anunció una reestructuración en la Secretaría de Servicios Públicos, que incluirá cambios en áreas operativas

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, anunció una reestructuración en la Secretaría de Servicios Públicos, que incluirá cambios en áreas operativas y relevos en algunas titularidades, luego de que el secretario Carlos Charles Ortiz reconociera la existencia de rezagos en la recolección de basura.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones del funcionario, el edil admitió que durante aproximadamente una semana y media se registraron retrasos en el servicio debido a las lluvias, las cuales provocaron diversas fallas mecánicas en los camiones recolectores.

“Estamos realizando un estudio para determinar si podemos hacer el área de Servicios Públicos más pequeña y funcional, con el objetivo de mejorar su eficiencia”, explicó.

Gattás Báez adelantó que próximamente habrá cambios en las titularidades de la dependencia como parte de esta reorganización administrativa.

Respecto a las lluvias recientes, destacó que continúan los trabajos de limpieza en los 24 kilómetros de drenes pluviales de la ciudad, donde se registra un avance superior al 80 por ciento.

“Gracias a estos trabajos no hemos tenido inundaciones importantes ni colapsos en los drenes pluviales durante las precipitaciones más fuertes”, afirmó.

Sobre el dren pluvial del Eje Vial, señaló que fue una obra realizada acertadamente durante la administración de Gustavo Cárdenas; sin embargo, reconoció que actualmente se requiere infraestructura de mayor capacidad debido al crecimiento de la ciudad.

Indicó que en la zona del Eje Vial y Carrera Torres persiste un problema relacionado con una fuga de drenaje sanitario, situación que ha sido atendida en coordinación con el Gobierno del Estado.

“Desde hace un año estamos preparados para realizar los trabajos, pero Ferromex aún no autoriza el cruce por debajo de las vías férreas, por lo que la obra no ha podido ejecutarse”, explicó.

Finalmente, el alcalde informó que el programa de bacheo continuará una vez que las condiciones climáticas permitan trabajar con mayor efectividad.

“Es un programa permanente. Estamos analizando la posibilidad de destinar más recursos y también gestionamos asfalto ante Petróleos Mexicanos, a través del Gobierno Federal”, concluyó.