Incendio arrasa con vegetación acuática en laguna

En la colonia Tampico-Altamira cayó algo de ceniza, resultado de la vegetación que se quemó en esa laguna.

Por Benigno Solís

La Razón

Voraz incendio arrasó con 4 hectáreas de maleza acuática, en la laguna del Contadero en el municipio de Altamira.

El siniestro inició la tarde del miércoles y seguía activo la mañana del jueves.

El fuego no representó peligro para sectores cercanos a la laguna pero personal de Protección Civil Regional se mantuvo en alerta por esa situación, señaló su coordinador, Rafael Chirinos Aguilar.

«Por parte de Protección Civil Altamira y el centro regional se está dando un seguimiento, estamos atentos, sin embargo, como es una zona muy alejada no podemos accesar, no podemos hacer trabajos para poder mitigar este incendio», indicó.

Dijo desconocer qué originó el incendio en esa zona de la urbe industrial.

Comentó que en la colonia Tampico-Altamira cayó algo de ceniza, resultado de la vegetación que se quemó en esa laguna.

Lo anterior causó molestias entre reaidentes de ese sector.

Por la tarde del jueves, el fuego se extinguió por sí solo.