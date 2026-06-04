Millonarias pérdidas por protestas de la CNTE preocupan al comercio establecido

El organismo hizo un llamado a los gobiernos federal y de la Ciudad de México para reforzar la protección de corredores comerciales, zonas turísticas y centros de abasto.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Las pérdidas económicas generadas por los bloqueos y plantones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) encendieron las alertas del sector empresarial en el país, por lo que la Cámara Nacional de Comercio de Tampico se sumó al posicionamiento de CONCANACO SERVYTUR México para exigir a las autoridades garantizar el libre tránsito y proteger las fuentes de empleo.

A través de un pronunciamiento nacional, el organismo empresarial respaldó la apertura al diálogo del Gobierno Federal con el magisterio, aunque advirtió que las manifestaciones no deben afectar a terceros ni paralizar la actividad económica.

“El derecho de unos no puede estar por encima del derecho de todos. La protesta social debe escucharse, pero no debe cancelar el derecho de miles de negocios familiares a abrir sus puertas, conservar empleos y mantener activa la economía de sus comunidades”, señaló la Confederación.

De acuerdo con estimaciones de CONCANACO SERVYTUR, las movilizaciones han provocado afectaciones severas, principalmente en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde las pérdidas directas podrían ubicarse entre 70 y 100 millones de pesos diarios.

Al considerar cancelaciones, disminución del turismo, cierres temporales e interrupciones logísticas, el impacto económico podría ascender hasta 200 millones de pesos por día, afectando a más de 4 mil establecimientos.

Ante este panorama, el organismo hizo un llamado a los gobiernos federal y de la Ciudad de México para reforzar la protección de corredores comerciales, zonas turísticas y centros de abasto.

“México necesita diálogo, pero también necesita autoridad. Sin Estado de derecho no hay inversión, empleo, turismo, comercio ni tranquilidad para las familias”.

La Confederación pidió preservar la actividad económica sin limitar la protesta pacífica, pero evitando acciones que perjudiquen a la ciudadanía.