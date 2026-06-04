“No encubriremos a nadie en Salud”

Alerta titular de la Secretaría que se sigue la revisión de documentos sobre el manejo del área por ex funcionarios de anterior administración y ésta; en caso de hallar irregularidades serían denunciadas

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas aseguró que cualquier irregularidad detectada durante el proceso de entrega-recepción será reportada a las instancias competentes para su análisis e investigación, afirmó la titular de la dependencia, Adriana Marcela Hernández Campos.

La funcionaria fue cuestionada sobre las investigaciones que actualmente desarrolla la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en torno a posibles anomalías cometidas por exfuncionarios de administraciones anteriores y también de la actual gestión estatal.

Al respecto, explicó que la dependencia continúa revisando documentación, expedientes y procedimientos administrativos derivados del cambio de titularidad, por lo que cualquier observación detectada será canalizada a la Contraloría para que determine si existen elementos que ameriten una investigación.

“Realmente nosotros estamos haciendo observaciones. Recuerden que todavía estoy en proceso de entrega-recepción. Son observaciones que se entregan a la Contraloría y ellos son quienes determinan si proceden o no, o si realmente existe alguna situación anormal que deba seguir un curso de investigación”, declaró.

Hernández Campos precisó que la Secretaría de Salud carece de facultades para imponer sanciones o determinar responsabilidades administrativas, por lo que su obligación es documentar y reportar cualquier situación que considere irregular.

“Todo lo que encontremos y observemos lo canalizamos a la institución correspondiente, y ellos se encargan de darle seguimiento”, señaló.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de encubrir anomalías detectadas durante las revisiones, la secretaria rechazó esa posibilidad.

“Obviamente que no. Nosotros no encubrimos nada; eso forma parte de nuestro deber institucional”, afirmó.

La titular de Salud reiteró que el compromiso de la dependencia es actuar con transparencia y colaborar plenamente con las autoridades responsables de la fiscalización y rendición de cuentas para que cualquier observación siga el procedimiento legal correspondiente.