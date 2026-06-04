Sheinbaum aclara si habrá suspensión de clases y trabajo por el Mundial 2026

La mandataria fue cuestionada sobre las posibles medidas que se tomarán durante el evento deportivo.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, fue cuestionada sobre si el Gobierno de México permitirá el Home office durante la inauguración de la Copa del Mundo 2026. Explicó que el Gobierno de la Ciudad de México entró en contacto con la Secretaría de Trabajo para definir si podrán agilizar el trabajo vía remota para el próximo 11 de junio.

Explicó que a nivel nacional es distinto dado que cada estado debe definir si podrán permitir un día de trabajo a través de home office.

¿Quiénes recibirán Home Office para ver la Copa del Mundo 2026?

«En el caso de los trabajadores de iniciativa privada tiene que ser a partir de las propias empresas porque si se declara un día no laborable entra a la Ley Federal de Trabajo y tiene que darse horas extras», explicó desde Palacio Nacional.

La titular del Ejecutivo aseguró que durante los días de partido y durante la inauguración, pueda haber esta suspensión de clases, así como una orientación para agilizar ver el partido entre trabajadores y estudiantes.

Explicaron que 5.5 millones de turistas llegarán a territorio nacional, lo que pondrá a prueba la movilidad y medidas sanitarias de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Desde Palacio Nacional, la presidenta también fue cuestionada sobre las enfermedades locales a las cuales lo turistas podrían enfrentarse durante su llegada a territorio mexicano, a lo que aseguró que no existen riesgos sanitarios actuales, ni advertencias por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO