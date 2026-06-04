Sigue imparable ola de robos a escuelas

Registran cinco robos en los últimos días en planteles; alertan que en uno de ellos dejaron sin energía a la institución afectada

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Los robos en escuelas de Ciudad Victoria continúan representando un problema para la comunidad educativa. Tan sólo en el periodo reciente se han registrado afectaciones en cinco planteles, algunos de los cuales quedaron temporalmente sin energía eléctrica debido al robo de cableado, informó el titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) Victoria, Juan Vital Román Martínez.

El funcionario señaló que uno de los casos más recientes ocurrió en el jardín de niños Estefanía Castañeda, ubicado en el 17 Juárez, en la zona centro de la ciudad, donde los delincuentes sustrajeron el cableado eléctrico, dejando al plantel sin servicio durante varios días.

“Los robos en las escuelas persisten, pero ya se está trabajando para atender esta problemática mediante las mesas de seguridad, las torretas de disuasión y el apoyo de veladores”, explicó.

Román Martínez indicó que, aunque el CREDE no participa directamente en las mesas de seguridad, mantiene comunicación permanente con el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, a quien se le informa sobre cada incidente registrado en los planteles educativos.

Asimismo, reconoció que existen escuelas donde los robos son recurrentes, particularmente en las colonias Linda Vista y Loma Alta, por lo que se ha reforzado la coordinación con las corporaciones de seguridad para reducir la incidencia delictiva en esos sectores.

“Son planteles que han sufrido afectaciones constantes y donde se está poniendo especial atención para evitar nuevos robos”, comentó.

El titular del CREDE destacó además que muchas escuelas cuentan con sistemas de videovigilancia y que recientemente se planteó la posibilidad de enlazar estas cámaras con los centros de monitoreo de seguridad pública para agilizar la respuesta de las autoridades ante cualquier incidente.

De manera paralela, señaló que las comunidades escolares continúan fortaleciendo la vigilancia preventiva mediante la colaboración entre directivos, padres de familia, vecinos y veladores, con el propósito de proteger las instalaciones educativas.