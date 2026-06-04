Tres personas pierden la vida tras volcadura en Libramiento Sur II de Reynosa

Elementos de la Guardia Estatal coadyuvaron con las corporaciones encargadas, brindando seguridad perimetral y apoyo vial mientras se realizaban las labores de rescate

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Reynosa, Tamaulipas.- Tres personas perdieron la vida la mañana de este martes tras registrarse una volcadura sobre el Libramiento Sur II, en el municipio de Reynosa.

En atención a un reporte realizado al número de emergencias 911, personal de la Guardia Estatal acudió al sitio, donde localizó un vehículo volcado fuera de la cinta asfáltica.

De acuerdo con el informe de las autoridades que atendieron el hecho, en el lugar se confirmó el fallecimiento de tres personas. Hasta el momento no se han dado a conocer sus identidades.

El reporte fue canalizado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), Guardia Nacional, Cruz Roja y Protección Civil para las diligencias correspondientes.

Elementos de la Guardia Estatal coadyuvaron con las corporaciones encargadas, brindando seguridad perimetral y apoyo vial mientras se realizaban las labores de rescate y el levantamiento de los cuerpos.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.