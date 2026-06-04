Unidad de carga tumba cableado eléctrico y provoca caos vial en la avenida Hidalgo de Tampico

El incidente también provocó la desactivación de dos semáforos ubicados sobre la avenida Hidalgo, afectando la circulación en ambos sentidos.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO.- Una unidad de carga que circulaba fuera del horario permitido derribó un cable de alta tensión la tarde de este jueves en la avenida Hidalgo, generando afectaciones a la circulación vehicular y la suspensión temporal de semáforos en uno de los principales corredores viales de la ciudad.

El percance ocurrió alrededor de las 15:00 horas en el cruce de la avenida Hidalgo y la calle Azahar.

Debido al riesgo que representaba el cable sobre la vía pública, elementos de Tránsito y Vialidad cerraron la circulación en la zona mientras personal de la Comisión Federal de Electricidad realizaba las maniobras correspondientes para eliminar el peligro.

El perito de Tránsito, Omar Ortega, informó que la unidad de carga impactó el tendido eléctrico, por lo que fue necesario desenergizar el cable para evitar accidentes. Indicó que el operador argumentó que se le había desconectado el GPS cuando se dirigía hacia Altamira, aunque señaló que la explicación no fue suficiente para justificar lo ocurrido.

«Un camión tumbó un cable de alta tensión, personal de CFE se encargó de desconectarlo, ya no cuenta con corriente eléctrica. Es darle solución a que se reconecte. El hecho fue aproximadamente hace una hora. No argumentó algo coherente, se le desconectó el GPS».

Asimismo, señaló que al conductor se le aplicará una infracción por transitar fuera del horario autorizado para este tipo de unidades.

El incidente también provocó la desactivación de dos semáforos ubicados sobre la avenida Hidalgo, afectando la circulación en ambos sentidos.

«Sí, la unidad se encuentra fuera de horario. Esperemos las cuestiones de multas; por lo pronto vamos a dar solución al hecho vial. Nos desconectó dos semáforos, los de la avenida Hidalgo de sur a norte y norte a sur, entre Durango y Azahar».

Las autoridades estimaron que la circulación podría restablecerse alrededor de las 17:00 horas, por lo que exhortaron a los automovilistas a utilizar rutas alternas mientras concluyen los trabajos de reparación.