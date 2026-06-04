Universidad Autónoma de Baja California y Tec Madero impulsan importante proyecto para medir impacto de estrés y ansiedad en estudiantes

Ambas instituciones podrán desarrollar programas académicos con acreditación conjunta, esquemas de doble titulación, educación abierta y a distancia, así como la dirección y codirección de tesis de posgrado.

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.- La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (ITCM) formalizaron un convenio general de colaboración que permitirá fortalecer la cooperación académica, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la vinculación institucional entre ambas instituciones de educación superior.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en la Sala de Juntas de la Vicerrectoría del Campus Tijuana de la UABC y fue encabezada por el rector, Dr. Luis Enrique Palafox Maestre, y el director del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Mtro. Juan Dionisio Cruz Guerrero, quienes coincidieron en la importancia de construir alianzas que generen mayores oportunidades de formación, innovación e intercambio de conocimiento.

A través de este convenio se impulsarán acciones conjuntas en áreas estratégicas como movilidad estudiantil y académica, estancias de investigación, desarrollo de proyectos de investigación básica y aplicada, organización de cursos, conferencias, seminarios, talleres y congresos, así como la elaboración de materiales académicos y publicaciones especializadas.

Además, ambas instituciones podrán desarrollar programas académicos con acreditación conjunta, esquemas de doble titulación, educación abierta y a distancia, así como la dirección y codirección de tesis de posgrado, fortaleciendo la formación de recursos humanos altamente especializados.

Como muestra de esta colaboración, actualmente investigadores de ambas instituciones participan en el proyecto “Medición del Impacto de Intervenciones Lúdicas en Estudiantes con Estrés y Ansiedad mediante el uso de Señales Electroencefalográficas e Inteligencia Artificial”, iniciativa orientada a atender una problemática que afecta el desempeño académico, la salud emocional y el desarrollo profesional de los estudiantes.

En la reunión participaron, por parte de la UABC, la Dra. Haydeé Gómez Llanos Juárez, vicerrectora del Campus Tijuana; la Dra. Martha Ofelia Lobo Rodríguez, coordinadora General de Vinculación y Cooperación Académica; el Dr. Roberto Reyes Martínez, director de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería; y la Lic. Aracely Sosa, jefa de Cooperación Académica.

Por parte del Tec Madero asistieron el Lic. Eduardo Ramírez Jiménez, subdirector de Planeación y Vinculación; el Dr. José Francisco Franklin Rodríguez Zapata, subdirector Académico; y la Dra. Ana María Soto Hernández, líder del Cuerpo Académico.