Agreden a trabajador municipal con un madero

El afectado fue trasladado del Hospital Torre Cantú al Hospital Carlos Canseco de Tampico.

Por Benigno Solís

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un trabajador municipal de confianza fue golpeado con un madero por otra persona, resultando con lesiones que lo mantienen internado en un hospital.

El afectado y dos trabajadores sindicalizados que viajaban en un camión recolector de basura se habían detenido en la entrada al puerto de Altamira para ayudar al conductor de una camioneta que era golpeado por motociclistas.

Uno de los trabajadores inició un pleito físico con uno de los motoristas y posteriormente otro sujeto tomó un polín de madera con el cual agredió al otro empleado que no participaba en la riña.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves.

Al respecto, el Secretario del Ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez expresó que para el gobierno municipal es una situación muy grave, señalando que ya tuvo conocimiento la contraloría municipal para emitir en su momento la sanción correspondiente.

Dijo que también habló con el Secretario de Servicios Públicos para que se le brinde la atención necesaria al lesionado.

«Está estable, sin embargo, hay una situación de un golpe muy fuerte en la cabeza, son lesiones que tenemos que esperar a que los médicos nos den pauta para decir abiertamente si está grave o si está en mejores condiciones, lo que instruye el alcalde es la atención total para el trabajador», mencionó.

El afectado fue trasladado del Hospital Torre Cantú al Hospital Carlos Canseco de Tampico.

«La instrucción que recibimos de parte del presidente municipal es que se actúe conforme a la ley y que en el caso que haya un responsable o algunos responsables, que sean empleados municipales que se aplique tanto el contrato colectivo como el código municipal», aseguró.