Atiende Ayuntamiento socavón en avenida Central; reparan drenaje colapsado

Las labores contemplan la sustitución de la tubería afectada por una de mayor capacidad, con el propósito de mejorar el desfogue de aguas residuales

Por Antonio H. Mandujano

Expreso

TAMAULIPAS.- Las intensas lluvias registradas durante la noche del jueves ocasionaron daños en la avenida Central de Ciudad Victoria, donde se desprendió parte de la carpeta asfáltica a consecuencia del colapso de una tubería de drenaje sanitario, pero ya esta siendo atendida por la autoridad municipal.

El incidente se presentó en el tramo comprendido entre el Eje Vial y la calle Lázaro Cárdenas, generando afectaciones a la circulación vehicular y obligando a las autoridades municipales a intervenir de manera inmediata.

De acuerdo con información del Ayuntamiento de Victoria, encabezado por Eduardo Gattás Báez, personal de la Secretaría de Obras Públicas y de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) inició los trabajos de reparación del colector dañado.

Las labores contemplan la sustitución de la tubería afectada por una de mayor capacidad, con el propósito de mejorar el desfogue de aguas residuales y reducir el riesgo de nuevos colapsos en la zona durante la presente temporada de lluvias.

Mientras se desarrollan las maniobras, las autoridades exhortaron a los automovilistas y peatones a extremar precauciones al transitar por este sector de la ciudad, ya que parte del área permanece acordonada para facilitar los trabajos de rehabilitación.