Caen 47 milímetros de agua en 7 horas en Altamira

Las precipitaciones pluviales continuarán en los siguientes días y se estima que caerán entre 25 y 50 milímetros de lluvia.

Por Benigno Solís

La Razón

De 3 de la madrugada a 10 de la mañana del viernes, cayeron en Altamira 47 milímetros de agua, producto de las lluvias registradas que causaron inundaciones parciales en distintos puntos del municipio.

Las precipitaciones pluviales continuarán en los siguientes días y se estima que caerán entre 25 y 50 milímetros de lluvia.

Lo anterior fue dado a conocer en la reunión del Consejo Municipal de Protección Civil que fue reactivado la mañana del viernes en la sala de cabildo.

Representantes del Ejército Mexicano, CONAGUA, Protección Civil regional y de diferentes dependencias municipales asistieron a la reunión.

«Con la precipitación que ya nos cayó en la madrugada convoqué al consejo, van a ser lluvias atípicas muy parecidas a las del año pasado y queremos estar todos listos para atender a la población», destacó el alcalde Armando Martínez Manriquez.

Dijo que semanas atrás se efectuaron trabajos en diferentes canales pluviales para permitir el flujo más rápido del agua pluvial.

En la sesión, intervino Pablo Mota, representante de la CONAGUA, quien manifestó que para los próximos días el pronóstico de probabilidad de lluvias es de un 80 a un 95 por ciento.

«La cantidad de lluvia que puede caer es variable, traemos pronósticos de 25 a 50 milímetros de precipitaciones en estos días y conforme vaya pasando a miércoles, jueves la probabilidad de porcentaje nos va a ir disminuyendo», mencionó.

También se dio a conocer que se presentaron cinco reportes de posibles afectaciones en casas habitación.

SEDENA y Protección Civil efectuaron recorridos por distintas áreas del municipio para verificar que la población estuviera bien.