Con 16 años, Mateo Hurtado lleva su piano desde Victoria al país entero

El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) es el anfitrión local.

Por Raúl López García

Expreso

Ciudad Victoria será el punto de partida de una historia que ya llama la atención en el mundo de la música clásica en México.

El sábado por la noche, a las 19:00 horas, el pianista Mateo Hurtado, de 16 años, abrirá en el Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón la gira nacional «Fusión», un proyecto que recorre el siglo de la música para piano con arreglos propios, improvisaciones y una capacidad técnica que sorprende a especialistas.

La entrada es gratuita.

No es un concierto más. La gira cuenta con el respaldo del Sistema Nacional de Apoyos a la Cultura, financiamiento federal que se otorga a proyectos de alta proyección artística y que pocas veces recae en intérpretes tan jóvenes.

El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) es el anfitrión local.

El repertorio que el joven tamaulipeco tiene previsto una mezcla de tradiciones que rara vez comparten escenario: hay Chopin y Thelonious Monk, Astor Piazzolla y Consuelo Velázquez. «Voy a mezclar todos los estilos que conozco en un solo concierto. Es música para todos», dijo Hurtado en conferencia de prensa.

Esa capacidad de moverse entre géneros sin perder coherencia —del jazz al vals, del tango a la salsa— es, según los organizadores, lo que distingue a Mateo de otros músicos en formación. No es algo que se enseñe fácilmente; es lo que separa el talento de la vocación.

Después de Ciudad Victoria, la gira continuará por San Luis Potosí, Ciudad de México, Guanajuato, Morelia, Querétaro, Cuernavaca y Pátzcuaro.

Al terminar, Hurtado regresará a Estados Unidos para continuar su formación académica, donde ya alterna estudios con presentaciones en escenarios de ese país.

Victoria tiene esa noche algo poco frecuente: un primer acto que vale la pena ver.