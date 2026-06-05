Contempla el DIF Estatal construir centro de rehabilitación

Ante el aumento de drogadlcc¡ón, depresión y ansiedad en infancias y adolescentes, el Sistema DIF Tamaulipas proyecta abrir en Ciudad Victoria un centro especializado con atención integral a pacientes y familias. La estrategia incluye reconvertir el centro Renacer para mujeres y regular los anexos existentes.

Por Perla Reséndez

VICTORIA, TAMAULIPAS.- Ante el incremento de casos relacionados con el consumo de drogas y problemas de salud mental en las infancias como depresión y ansiedad, el sistema DIF apura la creación de un centro especializado en la atención de estas problemáticas.

La presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tamaulipas, María Santiago de Villarreal, informó que desde el Gobierno del Estado, se trabaja en la regulación de los llamados centros de rehabilitación o “anexos”.

“Hay niños, mujeres y hombres todo revuelto en algunos anexos y ya se está regulando”, explicando que ya se tiene una estrategia diferenciada para la atención especializada en el caso de las mujeres y las infancias.

Uno de estos proyectos es el centro de atención integral especializado para menores en situación de adicciones, mismo que se proyecta para estar operando en la capital del estado.

“Se está planeando abrir aquí en Victoria, un centro exclusivo para niños y adolescentes”, luego que se tiene registro de un aumento en los casos de drogadicción y problemas de salud mental en niñas, niños y adolescentes.

En tanto que el centro de internammiento y rehabilitación Renacer, que pertenece a la Secretaría de Salud del estado, será acondicionado para que se atienda solo a mujeres, explicó.

En este centro, se cuenta con especialistas varios, entre ellos médicos, psicólogos, nutriólogo, terapeutas lúdicos, espirituales, psiquiatras, enfermeras, entre otros para una atención integral.

“Los anexos atenderán a los hombres ,y así va a ser mejor la atención para todos”, explicando que en el caso del centro especializado para menores de edad, ya se cuenta con el proyecto y el recurso para cristalizarlo.

Dijo que se trata de un proyecto integral, donde se contará con diferentes especialistas para atender tanto a los pacientes menores de edad, así como a la familia para lograr una recuperación plena.

“Se tiene que atender no solamente a la persona que tiene el problema, sino también a la familia y al entorno”, señaló la Doctora Santiago de Villarreal, explicando que se debe atender esta problemática que a nivel mundial registra un aumento.

La presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, apuntó que como parte del proyecto estatal, se busca fortalecer el Centro Estatal de Salud Mental “Villas de la Esperanza” en Matamoros, así como el Hospital Psiquiátrico de Tamaulipas.

Santiago de Villarreal agregó que desde el Sistema DIF Tamaulipas, se busca que dependencias como la Secretaría de Salud, Educación e instituciones como el IMSS-Bienestar, también refuercen los tema de atención psicológica y emocional en las infancias.

Agregó que los índices de problemáticas como depresión, angustia y ansiedad que viven los menores, especialmente detonadas por las tecnologías, es preocupante y se debe atender de manera inmediata.