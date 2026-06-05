Cultura saldrá de las ciudades; alistan inversión de 50 millones y un festival que llegará a los 43 municipios

El Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano se realizará del 2 al 11 de octubre y tendrá presencia en los 43 municipios de la entidad.

Por Raúl López García

Expreso

La cultura en Tamaulipas busca dejar de concentrarse en los grandes recintos y llegar hasta comunidades rurales, ejidos y zonas alejadas de los principales centros urbanos. Con ese objetivo, el Gobierno del Estado prepara una agenda artística que contempla una inversión cercana a los 50 millones de pesos y que tendrá como eje principal el Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano.

La estrategia fue anunciada por el director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), Héctor Romero Lecanda, quien destacó que la instrucción es construir una oferta cultural permanente durante el segundo semestre de 2026, con actividades que se extenderán de agosto a noviembre.

El Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano se realizará del 2 al 11 de octubre y tendrá presencia en los 43 municipios de la entidad. A diferencia de otros años, la programación no se limitará a las cabeceras municipales, sino que buscará llegar también a comunidades rurales donde la oferta artística suele ser escasa.

La convocatoria para integrar la programación concluyó hace dos semanas y recibió más de 500 propuestas de compañías nacionales, agrupaciones internacionales y creadores tamaulipecos, una cifra que refleja el interés del sector artístico por participar en uno de los encuentros culturales más importantes del noreste del país.

Actualmente, especialistas revisan cada uno de los proyectos para definir la cartelera que conformará el festival, cuya programación incluirá conciertos, teatro, danza, folclor, espectáculos multidisciplinarios y actividades dirigidas a públicos de distintas edades.

Romero Lecanda recordó que el encuentro cultural fue reactivado durante la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya después de varios años sin realizarse, con la intención de recuperar un espacio que durante décadas formó parte de la identidad cultural tamaulipeca.

La inversión anunciada no se destinará únicamente al festival. También contempla recursos para fortalecer el Encuentro de Cine Tamaulipeco, impulsar actividades de promoción literaria, desarrollar coloquios especializados y respaldar circuitos artísticos que permitan una mayor presencia cultural en distintas regiones del estado.

Entre los proyectos contemplados figura además un festival literario orientado a promover la lectura y abrir espacios para escritores tamaulipecos, nacionales e internacionales, ampliando así la oferta cultural más allá de las artes escénicas.

El plan incluye igualmente actividades para apoyar a productores audiovisuales locales mediante el Encuentro de Cine Tamaulipeco, una iniciativa que busca fortalecer la creación cinematográfica realizada en la entidad y ofrecer espacios de exhibición para nuevos talentos.

Otra de las apuestas consiste en generar una programación continua durante varios meses, evitando que la actividad cultural se concentre en un solo evento anual y permitiendo que más ciudadanos tengan acceso a expresiones artísticas diversas.

Las autoridades culturales consideran que esta estrategia también puede contribuir a fortalecer la identidad regional, impulsar el turismo y generar oportunidades para artistas, promotores y gestores culturales de todo el estado.

Con cientos de proyectos en proceso de selección y una inversión significativa para el sector, Tamaulipas se prepara para un segundo semestre en el que la cultura buscará extender su alcance más allá de los grandes escenarios y acercarse a miles de ciudadanos en cada rincón de la entidad.