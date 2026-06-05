“En el espacio hay espacio para nosotras”: Aymette Medina

La docente y astronauta lanzó un llamado a las niñas y jóvenes interesadas en las carreras aeroespaciales para que no abandonen sus aspiraciones ante los obstáculos que puedan encontrar en el camino.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La participación de las mujeres en la industria aeroespacial continúa creciendo, aunque todavía enfrenta desafíos en un sector históricamente dominado por hombres, afirmó la puertorriqueña Aymette Medina, reconocida como la primera docente latinoamericana en viajar al espacio.

Durante un encuentro con estudiantes del Instituto Panamericano de Tampico, la integrante de la misión de Blue Origin compartió su experiencia personal y se refirió a la importancia de abrir camino para que más niñas y jóvenes se interesen por las carreras científicas y tecnológicas.

“El camino no ha sido fácil. El área y la industria aeroespacial es un campo mayormente dominado por hombres. Yo soy la mujer 101 en cruzar la línea. ¿Cuántas mujeres hay en el mundo?… Muchas”, expresó.

Medina formó parte de una misión espacial de Blue Origin en 2025, experiencia que, dijo, le permitió convertirse en un referente para nuevas generaciones de mujeres interesadas en la exploración espacial.

Consideró que aunque aún queda mucho por avanzar en materia de igualdad de oportunidades, cada vez más mujeres se incorporan a las áreas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la industria aeroespacial.

Dijo que uno de los aspectos más importantes de su trayectoria es demostrar a las niñas que es posible alcanzar metas que durante décadas parecían reservadas para unos cuantos.

“El día de hoy están viendo que hay una mujer como ellas, una latina que habla su idioma, el español, que se apasiona por el espacio y que está dispuesta a transmitir y acompañar esa experiencia para inspirarlas y decir: «si yo pude, ustedes también pueden», expresó.

La docente y astronauta lanzó un llamado a las niñas y jóvenes interesadas en las carreras aeroespaciales para que no abandonen sus aspiraciones ante los obstáculos que puedan encontrar en el camino.

Asimismo, expresó que la presencia femenina en la industria espacial continúa fortaleciéndose y que actualmente existe un mayor interés de las mujeres por integrarse a este tipo de profesiones.

“En el espacio hay espacio para nosotras”, finalizó.

Durante su visita a Tampico estuvo acompañada por Akatzin Benítez, coordinador de Simi Space, con quien dialogó con estudiantes sobre las oportunidades de desarrollo profesional que ofrece el sector aeroespacial y la importancia de impulsar vocaciones científicas desde edades tempranas.