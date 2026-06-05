Gusano barrenador acecha la frontera

Es indispensable reforzar la coordinación entre México y Estados Unidos para evitar que la plaga se extienda en territorio estadounidense y eventualmente represente un riesgo mayor para la ganadería regional.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso

TAMAULIPAS.- La temporada de nacimiento de venados en el sur de Texas, sumada a las recientes lluvias y altas temperaturas, ha encendido las alertas sanitarias ante el riesgo de que el gusano barrenador encuentre condiciones favorables para expandirse en esa región y acercarse a la frontera con Tamaulipas, donde actualmente no hay caso alguno.

Así lo advirtió el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal de Tamaulipas, Cuauhtémoc Amaya García, luego de que autoridades estadounidenses confirmaran el primer caso de esta plaga en territorio texano.

El funcionario explicó que, aunque el caso detectado se encuentra todavía a una considerable distancia de la frontera tamaulipeca, la presencia de una importante población de fauna silvestre en Texas, particularmente venados cola blanca, representa un factor de preocupación para las autoridades sanitarias.

“El tema de la fauna silvestre en Texas sí es un tema que prende alertas. Allá hay una gran cantidad de venados y precisamente en estas fechas, entre junio y julio, comienzan las pariciones de las venadas».

«Se viene una temporada difícil porque además el calor no ha cesado y ya comenzaron las lluvias en el norte, por lo que se están presentando condiciones ideales para que la mosca logre reproducirse”, señaló Amaya García.

De igual modo, recordó que cuando el gusano barrenador llegó a Tamaulipas el 26 de diciembre de 2025, se preveía que avanzara siguiendo una ruta costera hacia la frontera de Matamoros y la zona de Isla del Padre.

Sin embargo, las acciones de contención implementadas en el estado modificaron ese escenario.

“Las medidas de contención aquí en Tamaulipas han estado funcionando. Seguimos con la mosca controlada hacia la zona centro del estado y tomó una ruta distinta”, explicó.

Coordinación binacional será clave

Tras la detección del caso en Texas, el subsecretario consideró indispensable reforzar la coordinación entre México y Estados Unidos para evitar que la plaga se extienda en territorio estadounidense y eventualmente represente un riesgo mayor para la ganadería regional.

“Necesitamos hacer esto en conjunto, de manera coordinada. Ese es el camino para obtener mejores resultados y lograr el objetivo principal que es la erradicación”, afirmó.

Indicó que, por ahora, es prematuro especular sobre una posible reapertura de la frontera estadounidense al ganado mexicano, luego de que algunos productores plantearan esa posibilidad tras la aparición del primer caso en Texas.

“Las autoridades seguramente se van a enfocar primero en el trabajo preventivo y de erradicación. Antes de pensar en una apertura o en nuevos esquemas de comercialización, hay que contener esta situación”, sostuvo.

Disminuyen casos donde aplican nuevo tratamiento

Por otra parte, Amaya García destacó los resultados obtenidos en municipios como Mante, Tula y González, donde se ha incorporado el uso del producto Exzolt como parte de la estrategia para reducir los casos de gusano barrenador.

Explicó que la aplicación de este tratamiento se suma a otras acciones como barridos sanitarios, reuniones informativas y vigilancia permanente en campo.

“En los municipios donde se ha estado aplicando hemos visto una disminución de casos. No es la única estrategia, pero sí vemos buenos resultados y buenos comentarios por parte de los productores”, indicó.

El funcionario subrayó que para mantener el control de la plaga será necesario continuar con las acciones preventivas de manera permanente, especialmente ahora que las condiciones climáticas y biológicas del sur de Texas favorecen la reproducción de la mosca responsable del gusano barrenador.