Muere obrero al exterior de la Refinería Madero

La víctima vestía un overol naranja, ropa característica del personal que labora en los trabajos de mantenimiento y junto al cuerpo quedó una mochila con sus pertenencias.

Por Oscar Figueroa

La Razón

Un trabajador de una empresa contratista de la Refinería Madero perdió la vida la mañana de este viernes.

Los hechos ocurrieron al exterior de la refinería, en Avenida Álvaro Obregón, entre las calles Guadalupe Victoria y Matamoros en la colonia Hipódromo.

El deceso provocó una movilización de corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales.

Elementos de la Guardia Estatal acordonaron el área tras recibir el reporte de emergencia, mientras que agentes de la Policía de Investigaciones iniciaron las indagatorias correspondientes.

La víctima vestía un overol naranja, ropa característica del personal que labora en los trabajos de mantenimiento y junto al cuerpo quedó una mochila con sus pertenencias.

No se descarta que la víctima haya sufrido un infarto cuando caminaba por el lugar con dirección al complejo procesador.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realizaron el levantamiento del cuerpo y lo llevaron al Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley, con la finalidad de saber las causas del deceso.