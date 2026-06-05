Paola Durante rompe el silencio tras documental sobre el caso Paco Stanley: “Se hizo justicia”

La modelo fue una de las principales sospechosas del asesinato del conductor, pero tiempo después fue declarada inocente.

MÉXICO.- Este próximo 7 de junio se cumple un año más del aniversario luctuoso del querido conductor Francisco “Paco” Stanley, quien fue asesinado afuera de un famoso restaurante ubicado al sur de la CDMX en el año de 1999, desde entonces todo el mundo se ha preguntado: “¿Quién mató a Paco Stanley?”.

Los primeros sospechosos fueron sus colaboradores más cercanos: Mario Bezares y Paola Preciado quienes incluso estuvieron detenidos durante un tiempo hasta que fueron declarados inocentes, sin embargo, los señalamientos en su contra no han cesado pese al paso del tiempo.

Hoy a casi 27 años de este brutal asesinato, un nuevo documental promete acabar con la incógnita y revelar el nombre del autor intelectual del asesinato del querido Paco Stanley, por lo que Paola Durante, ya reaccionó al respecto.

¿Paola Durante está feliz?

A través de sus redes sociales, especialmente en su cuenta de TikTok Paola Durante compartió un breve video en el que se puede ver desde su estudio de pintura y con un look con canas, la ojiazul compartió su felicidad al saber que este nuevo documental contará por fin la verdad.

La también modelo y ex participante de La Casa de los Famosos México, dijo estar agradecida con Dios y con su madre por haber “movido los hilos” para que esto sucediera y que por fin se dé a conocer la realidad de lo que sucedió aquel 7 de junio de 1999.

“Hola ¿cómo están? bueno yo, ya saben aquí en mi estudio pintando y feliz, muy, muy, muy feliz, por qué por fin se hizo justicia, ya terminaron esas lágrimas, me siento feliz, me siento en paz . Gracias señor, gracias mami que moviste los hilos desde allá arriba, no saben que emocionada estoy…”, dijo Paola Durante.

@soypaoladurante www.reellee.com por fin después de 27 años se sabe lo que pasó en el caso Stanley no se pueden perder el documental ♬ sonido original – soypaoladurante

Finalmente, Durante reveló que ella no ha visto aún el documental, pero agradeció a los testigos que decidieron romper el silencio y de una vez por todas revelar “¿quién mató a Paco Stanley?.

“… yo todavía no lo he visto (el documental) lo voy a ver hoy con mi familia pero ya me dijeron que lo pueden ver en la plataforma de relletv…dura 50 minutos por lo que ya me enteré está buenísimo y ahí por fin van a saber qué fue lo qué pasó, después de 27 años , ¡estoy feliz, me siento por fin libre, liberada, qué felicidad!, gracias a los testigos que por fin hablaron, de verdad se los agradezco con el alma”. Finalizó

Todo sobre el documental que promete revelar quién mató a Paco Stanley

Un nuevo documental sobre la muerte de Paco Stanley busca reavivar uno de los casos más polémicos de la televisión mexicana. Titulado “Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley”, este proyecto reúne testimonios inéditos de personas que presuntamente tuvieron conocimiento directo de los hechos. Sus creadores aseguran que el material podría aportar información relevante sobre quién habría ordenado el asesinato del conductor y cuáles fueron los motivos detrás del crimen.

La producción fue presentada por Juan Carlos Uribe, propietario de Reellee Tv, y la periodista Arleth Garibay. Durante el lanzamiento compartieron algunos detalles de una investigación basada en declaraciones de exintegrantes del crimen organizado y de personas que, según explicaron, actualmente cuentan con protección de autoridades estadounidenses. Además, señalaron que varios de los participantes estuvieron vinculados a acontecimientos importantes ocurridos en México durante las décadas de los ochenta y noventa.

“Este es un documental tipo historia. Como ustedes vieron, estos testigos fueron ex agentes de la Policía Federal del estado de Jalisco en los años 80, y la misma policía los asignó a proteger a los narcotraficantes de aquellos tiempos. Muchos de ellos estuvieron presentes en diversos sucesos importantes en el país.”, dijo.

Uno de los aspectos que más expectativa ha generado es la promesa de esclarecer quién dio la orden para asesinar a Paco Stanley. Y es que, según los realizadores, uno de los testimonios incluidos proviene de una persona que habría estado presente cuando se tomó esa decisión.

“Uno de ellos estuvo presente cuando se le dio la orden al sicario de matar al señor Stanley, nadie lo sabe todavía. Se dice ¿dónde se dio la orden?, ¿a quién se le dio la orden?, ¿quién dio la orden?, ¿por qué se dio la orden? Ahí se aclara todo”.Dijo para TVNotas

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO