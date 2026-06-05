Policías han detenido a 100 personas en fragancia

Las fuerzas de seguridad estatales y federales desplegadas en el estado, han logrado asegurar en el mismo tiempo, 2,991 vehículos involucrados en actividades delictivas.

Por Perla Reséndez

VICTORIA, TAMAULIPAS.- En el último año y medio, elementos de seguridad han logrado la detención en flagrancia del delito, a 100 personas en promedio cada mes, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas.

El informe detalla que en el periodo de enero de 2025 al mes de mayo de 2026, se logró la detención de 1,714 personas por diferentes delitos, es decir, aproximadamente tres personas por día.

Además, las fuerzas de seguridad estatales y federales desplegadas en el estado, han logrado asegurar en el mismo tiempo, 2,991 vehículos involucrados en actividades delictivas.

Esto es, 176 vehículos, algunos de ellos con blindaje artesanal, que fueron asegurados, principalmente en la frontera del estado, mientras otros se vieron incolucrados en diferentes delitos.

En el periodo que se informa, también se da cuenta del aseguramiento por parte de la Guardia Estatal, Guardia Federal, Sedena, Marina y los elementos de las Fiscalías estatal y federal de 1,027 armas de fuego, más de 6,600 cargadores y más de 161,000 cartuchos de diversos calibres.

De acuerdo con los datos del Secretariado de Seguridad Pública en Tamaulipas, en materia de combate al tráfico de drogas, se decomisaron más de 5,900 kilogramos y más de 58,600 dosis de distintas sustancias ilícitas.

“Estos resultados reflejan el compromiso y la coordinación institucional para fortalecer la seguridad, preservar el Estado de Derecho y contribuir a la construcción de entornos de paz y bienestar para las familias tamaulipecas”, se señala en el informe.

Desde el mes de enero a diciembre del 2025, se integraron 39,924 carpetas de investigación por diferentes delitos en Tamaulipas, en tanto de enero al mes de abril del 2026, ya se habían sumado 13,096 denuncias por diversos delitos.