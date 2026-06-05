Ramos Charre quiere ser Magistrado

Grano de Arena/Juan Carlos López Aceves

Mientras que, en el Tribunal Electoral de Tamaulipas, siguen demandando el pago de las prestaciones laborales las personas despedidas, entre ellas el ex Director Administrativo, MIGUEL ÁNGEL CAVAZOS ARCOS (hágame usted el “recavor fabrón”), el presidente del Instituto Electoral, JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE, muestra que le interesa llegar al TRIELTAM, pactando con quien interceda por él en la Comisión de Justicia y la JUCOPO del Senado.

Este jueves, el Consejo General del IETAM aprobó por unanimidad, un par de nombramientos. Uno reconociendo la trayectoria como servidor público en el OPLE, lo cual me parece un acierto. Y el otro para darle una oportunidad a alguien ajeno al Instituto, pero con antecedentes en la materia electoral.

A la Unidad de Transparencia, Protección de Datos y Acceso a la Información llega LUIS MANUEL MOCTEZUMA GONZÁLEZ, abogado con maestría en Derecho Procesal Penal y cursando otra en materia Constitucional, que tiene una trayectoria impecable como funcionario del IETAM.

Ingresó al Instituto en 2017, como asesor de una Consejera Electoral, y desde febrero de 2018 a enero de 2026, fungió como Subdirector de Candidaturas Independientes en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas. Y desde febrero, era Coordinador de la Unidad Garante de Transparencia.

Mientras que, a la Unidad Técnica de Comunicación Institucional y del Voto de los Tamaulipecos en el Extranjero, arriba ULÍSES BRITO AGUILAR, ex Director del Sistema Estatal de Radio y Televisión de Tamaulipas, durante los primeros 42 meses del gobierno de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Doctor en administración pública, el nuevo funcionario del IETAM también fue Director de Radio UAT durante 15 años (enero de 2007 a enero de 2022, es decir, desde el rectorado de JOSÉ MARÍA LEAL GUTIÉRREZ hasta el de GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, pasando por el de ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO) y Consejero Electoral distrital y local del INE.

Las vacantes cubiertas nos recuerdan que, al frente de ellas, trabajaron dos personas que cumplieron responsablemente su función.

Me refiero a BLANCA ZAYONARA PÁEZ OLVERA, quien estuvo al frente de la Unidad de Transparencia y ahora despacha como asesora de la Consejera Electoral FRIDA GÓMEZ PUGA, en el INE. Ella tuvo como brazo derecho a la abogada, NANCY MOYA DE LA ROSA, experta en el tema que sigue como coordinadora en esta Unidad.

Y en el caso de la Unidad Técnica de Comunicación Institucional, hablo de ISELA ALEJANDRA PONCE ARREDONDO, apoyada siempre por ARTURO MUÑIZ MARTÍNEZ, que se mantiene en la Unidad como Subdirector, lo cual representa un acierto por su eficaz desempeño

Si en el sexenio pasado, OLGA CASTRO RAMÍREZ lo acercó a la Secretaría General de Gobierno de CABEZA DE VACA, hoy JUANJO RAMOS CHARRE aprovecha la presidencia del IETAM para facilitar su arribo al TRIELTAM.

¿Acaso olvidan lo que dijo del primer Consejo General del IETAM durante su entrevista en el INE para llegar a la presidencia del OPLE en 2020? Yo no.