Respalda Salud rendición de cuentas ante llamado del Congreso

La rendición de cuentas y la transparencia forman parte de las obligaciones permanentes de la institución así como cualquier mecanismo que contribuya a fortalecer la información pública.

Por Raúl López García

Expreso

CIUDAD VICTORIA.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas manifestó su disposición para informar sobre programas, acciones y resultados de la dependencia ante cualquier requerimiento realizado por el Congreso del Estado, aseguró la titular del área, Adriana Marcela Hernández Campos.

Lo anterior, luego de ser cuestionada sobre el punto de acuerdo impulsado por legisladores para solicitar información detallada a diversas dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de Salud.

La funcionaria sostuvo que la rendición de cuentas y la transparencia forman parte de las obligaciones permanentes de la institución, por lo que consideró positivo cualquier mecanismo que contribuya a fortalecer la información pública.

“Nosotros siempre estamos informando, siempre. Ya ven que ustedes también nos hacen aquí su trabajo de escucharnos y pasar estas informaciones hacia la ciudadanía. Es parte de la transparencia que todos debemos de tener”, expresó.

Al preguntarle si consideraba innecesario el exhorto legislativo, Hernández Campos rechazó esa posibilidad y aseguró que toda acción encaminada a fortalecer la transparencia es bienvenida.

“Claro que no, todo es importante. Todo lo que se haga con claridad y transparencia yo siempre voy a estar de acuerdo y no nada más yo, la institución como tal”, afirmó.

La secretaria destacó que la dependencia mantiene comunicación constante con la ciudadanía mediante reportes, actividades públicas y atención a medios de comunicación, por lo que reiteró su disposición para atender cualquier solicitud de información que realicen las autoridades competentes.