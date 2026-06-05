Seguirán lluvias intensas en Tamaulipas por los siguientes días

Las precipitaciones contribuyeron a la mitigación del riesgo de incendios forestales y al incremento de escurrimientos hacia ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos que durante meses enfrentaron una severa sequía.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso

CIUDAD VICTORIA.- Las intensas lluvias registradas durante la noche del jueves 4 y la madrugada de este viernes 5 de junio, continuarán muy posiblemente por hoy viernes, todo el fin de semana e inicios de la siguiente con estas mismas intensidades, por lo que se exhorta a tomar las debidas precauciones para evitar riesgos mayores informó Protección Civil Tamaulipas.

Y es que estas fuertes precipitaciones dejaron encharcamientos severos, vehículos afectados y una vivienda dañada en Tamaulipas, principalmente en la zona centro del estado, aunque también se reportaron incidencias en la región sur.

Sin embargo, para el coordinador de PC estatal, Luis Gerardo González de la Fuente, el saldo más importante fue positivo: las precipitaciones contribuyeron a la mitigación del riesgo de incendios forestales y al incremento de escurrimientos hacia ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos que durante meses enfrentaron una severa sequía.

En entrevista para Expreso el funcionario, explicó que los mayores reportes se concentraron en Ciudad Victoria, así como en los municipios de Hidalgo, San Carlos y Güémez, donde la lluvia cayó con mayor intensidad.

“Más que afectaciones, yo lo veo como algo que nos ayuda mucho para la mitigación de incendios forestales y para el llenado de nuestros ríos, presas y lagunas”, señaló.

No obstante, reconoció que las precipitaciones también provocaron problemas en vialidades urbanas debido a la acumulación de agua.